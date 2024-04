Dopo un giorno di pausa per celebrare la Liberazione d’Italia, su Canale 5 è finalmente tornato il daytime di Amici 23. Che cosa sarà stato mostrato nell’appuntamento di questo pomeriggio, venerdì 26 aprile 2024? La puntata del serale di domani è ormai sempre più vicina. I ragazzi avranno ricevuto dei nuovi guanti di sfida? Staranno coltivando i loro rapporti? Sicuramente i cantanti saranno ancora in attesa di scoprire come è andata la nuova gara degli inediti giudicata dal televoto in cui si è espresso il pubblico da casa. Mercoledì era stato infatti svelato che la classifica sarebbe stata comunicata proprio oggi. Andiamo quindi a vedere tutto quello che è successo in questo nuovo daytime di Amici 23.

Amici 23, la classifica del televoto

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta proprio con la classifica della gara degli inediti. Ecco qui che cosa ha votato il pubblico:

Sarah 36% Petit 29% Mida 22% Martina 13%

Sarah proprio non si aspettava di ricevere tutto questo sostegno da parte del pubblico e si è detta molto contenta.

Mida si racconta

Durante una lezione, Mida ha deciso di raccontarsi apertamente ed in modo istintivo proprio mentre provava una canzone, decisamente diversa rispetto a quelle che l’allievo fa di solito. Mida ha spiegato che a volte tende a farsi vedere forte perché mette uno scudo. Un aspetto che arriva per causa delle sue insicurezze, per le sue fragilità. Il cantante ha detto che, nonostante arriva da un lato un po’ duro, lui è un biscotto. Pensa che a volte bisogna guardarsi dentro e capire che si può sbagliare.

Quando era piccolo, Mida era molto entusiasta ma ha capito che alla gente l’entusiasmo non piaceva. Un episodio risale soprattutto a quando era uno scout. Teme che anche per questo motivo lui a volte può risultare antipatico o duro. Mida si è commosso molto ed è scoppiato in lacrime mentre raccontava questo suo lato inedito.

Una sorpresa per Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è stato convocato con una scusa per fare una prova generale nello studio del serale. Qui ha trovato il direttore artistico che ha spiegato al giudice di aver bisogno di dover lavorare sulle luci. Così ha invitato Cristiano a mettersi al centro dello studio. Malgioglio si è ritrovato a vedere un video molto speciale e a sorpresa, degli auguri di buon compleanno tutti per lui. Improvvisamente il led si è aperto e sono comparsi i ballerini e i suoi colleghi Michele Bravi e Giuseppe Giofré con una bellissima torta di compleanno.

Per Cristiano anche una lettera in cui c’erano degli auguri da parte di Maria De Filippi. La conduttrice lo ha invitato a cena per poter festeggiare insieme.

La nostalgia di Petit

Durante la notte Petit ha avuto un momento di nostalgia e si è sfogato con Marisol. Il cantante ha parlato della sua mamma dicendo di sentire la sua mancanza. Petit si è messo a piangere e poi è andato in giardino dove lo ha raggiunto proprio la sua fidanzata. L’allievo ha ribadito di sentire la nostalgia della madre anche se sa che tutti sono orgogliosi di lui in famiglia.

Una lezione speciale per i ragazzi

Per i ragazzi c’è stata anche una lezione molto speciale. Riuniti sulla gradinata della sala relax, hanno scoperto la storia di Gisella Donati, una maestra andata in pensione e da cui i loro alunni non volevano separarsi, al punto da scrivere al Ministro della Pubblica Istruzione. In studio hanno poi trovato proprio Gisella Donati che si è presentata a loro raccontando la sua esperienza. La maestra non ha continuato ad insegnare ai suoi amati alunni però la Gelmini ha consentito alla Donati di fare un laboratorio insieme a loro, prima di andare ufficialmente in pensione. Anche se lei avrebbe continuato ancora ad insegnare e stare insieme ai giovani. Nel raccontare la sua storia, la maestra Gisella si è commossa moltissimo.

La signora Donati ha raccontato di seguire sempre Amici, al punto di rinunciare persino a giocare a burraco insieme alle sue amiche. Dustin ha ringraziato la maestra perché pensa che il suo lavoro sia molto importante per tutti. E sicuramente, come ha sottolineato la maestra, è la scuola che è tanto importante.

Holden si è detto emozionato per aver visto Gisella Donati commossa. Questo perché capisce che la donna non abbia mai visto il suo lavoro solo come un lavoro. La maestra ha voluto abbracciare ognuno dei ragazzi ed ha fatto i complimenti soprattutto a Sofia e Mida. Quest’ultimo l’ha colpita tanto per la sua voce e per l’interpretazione di Volare.

Una sorpresa per Dustin dai genitori

Per uno dei ragazzi è arrivato un messaggio molto speciale. A riceverlo è stato Dustin. Per il ballerino è arrivata la reazione dei suoi genitori mentre guardavano una delle ultime esibizioni del figlio di sabato scorso. La mamma ed il papà di Dustin si sono poi rivolti al ballerino dicendo che sono felici di vederlo circondato da artisti che era proprio ciò che lui voleva. La madre ha spiegato di sentire sempre le emozioni e la passione di Dustin quando balla, non solo il talento. Ora vorrebbe vederlo andare avanti nel suo percorso. Il papà ha ribadito i complimenti al figlio. Entrambi non vedono l’ora di vederlo.

Dustin ha detto che il supporto dei genitori è molto importante e senza di loro non avrebbe mai potuto fare quest’esperienza. Non vede la famiglia da otto mesi, al contrario dei suoi compagni che invece hanno avuto le vacanze di Natale per tornare a casa. Ma l’Australia è troppo lontana…

Brainstorming in studio Tim

Per gli allievi è arrivata una lezione di brainstorming in studio Tim. Qui hanno discusso sul concetto di diversità nella loro generazione. Sarah ha detto che molti personaggi vip hanno sdoganato molti concetti. Marisol si sente una persona inclusiva, per lei la diversità è normalità anche perché è nata in una famiglia mista. A tal punto che lei spesso non percepisce nemmeno il diverso.