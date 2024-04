Valery Coda, ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni in merito al suo percorso all’interno del programma, ma anche in relazione al suo futuro. La giovane, poi, è intervenuta anche su di una faccenda che, ultimamente, ha generato particolare sgomento, ovvero, le accuse che ha mosso contro la sua ex rivale Marika. Ecco cosa ha rivelato.

Bufera contro Valery dopo Uomini e Donne: lei si arrampica sugli specchi

In una delle scorse puntate di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Daniele Paudice ha deciso di eliminare Valery. La ragazza, in un primo momento, aveva deciso di andare via lei liberamente. Il tronista l’aveva poi seguita, tuttavia, le cose non sono decollate, sta di fatto che, alla fine, il protagonista ha deciso di eliminarla. Nell’andare via, però, la ragazza ha dato della poco di buono a Marika, per aver baciato Daniele dopo così poco tempo.

Queste parole hanno subito suscita un certo sgomento sul web. Tanti telespettatori hanno attaccato Valery accusandola di essere stata davvero indelicata e cattiva nel rivolgersi in questo modo all’altra ragazzi. Al giorno d’oggi non c’è assolutamente nulla di male se una ragazza decide di baciare un ragazzo dopo poco tempo dall’aver fatto la sua conoscenza. Ad ogni modo, Valery è voluta intervenire sulla faccenda ammettendo di essere stata fraintesa. Il suo voleva essere più un “consiglio” alla sua rivale, ovvero, farle capire che, concedendosi così presto ad un ragazzo, potrebbe lasciar intendere che, in realtà non stia dando valore alla cosa.

Valery salirà sul trono di UeD? Lei pone una condizione

La giustificazione del “consiglio”, però, ha fatto molto sorridere gli utenti del web, che non hanno affatto creduto alla sua versione dei fatti e l’hanno reputata un modo per arrampicarsi sugli specchi. Valery, però, ha proseguito dicendo che lei dà una grande importanza al bacio, pertanto, spera di concedersi a quello che poi sarà l’uomo della sua vita. Questo anche perché nella sua famiglia sono molto devoti e religiosi. Proprio restando su questo punto, allora, Lorenzo Pugnaloni che ha realizzato l’intervista, ha chiesto alla giovane come si comporterebbe nel caso in cui le fosse proposto il trono di Uomini e Donne, anche in quel caso non bacerebbe nessuno?

Ebbene, la ragazza ha confermato che il suo sarebbe un trono atipico in quanto bacerebbe solo la sua scelta, ovviamente questo sarebbe tutto da vedere. Nel corso dell’intervista, però, Valery ha parlato anche di Daniele Paudice ed ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, lui sia più preso da Gaia che da Marika, In merito ad Ida Platano, invece, ha detto che aveva una preferenza tra i due corteggiatori, tuttavia, non ha voluto rivelarla.