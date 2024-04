Mercoledì 17 aprile è approdato in tv l’appuntamento con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. É andata in onda su Italia Uno la seconda puntata del reality show condotto da Enrico Papi e tornato, questa volta, alla formula originaria. Le coppie rimaste in gara e composte da bellissime ragazze e studiosi giovani, si sono messe alla prova sfidandosi.

A giudicare le loro performance e dare i loro esperti consigli, sono intervenuti Candida Morvillo, Paola Barale e Aldo Montano. Alla fine della serata è stato possibile scoprire quale delle coppie ha dovuto dire definitivamente addio al programma, dopo l’eliminazione avvenuta nella prima puntata.

La Pupa e il Secchione, le prove della seconda puntata

Le dinamiche del reality show iniziano ad entrare nel vivo ed è facile così, assistere ai primi scontri e malumori. Dai filmati mandati in onda e tratti dalla settimana nella villa però, si noterà anche che alcuni dei concorrenti stanno trovando man mano una speciale connessione. L’unione di pupe e secchioni infatti, si rivelerà fondamentale per giungere alla vittoria.

Le prime prove vedono i secchioni cimentarsi nel trovare i giusti indumenti intimi per le loro pupe, individuandoli dal nome, con il Vesti la pupa. Ma si assiste poi anche, per la prima volta nella nuova edizione, al gioco Ruba-bandiera. Virginia a fine gioco si lamenta con Pino a causa di uno strattone, il che porterà ad una discussione.

Non mancano gli l’appuntamenti fissi con la Prova Fitness e lo Zucca Quiz, uno dei momenti più iconici e attesi dello show. Tra gli strafalcioni più divertenti, quello che vede confondere Lucio Dalla con Pavarotti. Le prove svolte dalle coppie hanno portato alla composizione della classifica, svelata poi da Enrico Papi.

La Pupa e il Secchione, prova del muro e nominati

Tra le novità di quest’anno c’è la prova del muro, che dopo la classifica finale, ha visto sfidarsi questa volta Aurora e Rifugiato contro Noemi e Savelli. Le pupe e i secchioni hanno risposto a domande relative a cultura generale e bellezza in maniera alternata vestendo i panni di una gigantesca “X”, che viene spinta sul muro a seconda della risposta giusta da scegliere. Si sono salvati così Rifugiato e Aurora mentre sono finiti al ballottaggio finale Savelli e Noemi.

Si passa poi alle nomination in studio, che evidenziano una particolare convinzione delle coppie nel voler fare fuori Pestarino e Annalisa. Le motivazioni date dalla maggioranza riguardano un’incompatibilità tra i due, che si sarebbe fatta sentire sempre più dai compagni durante la settimana. Paola Barale però, sottolinea la possibilità che la coppia sia stata invece nominata perché ritenuta forte.

La Pupa e il Secchione, quale coppia è stata eliminata

Vanno dunque alla sfida dell’affinità le coppie formate da Noemi e Savelli contro Pestarino e Annalisa. I concorrenti vengono sottoposti dal conduttore a delle domande, delle quali devono indovinare la risposta data dal compagno, evitando così di essere “impacchettati” in delle enormi bende. Con sorpresa di tutti, sono proprio Pestarino ed Annalisa a salvarsi, mentre vengono eliminati dalla seconda puntata Savelli e Noemi. Per scoprire chi sarà la prossima coppia ad uscire dal programma non resta che attendere la prossima puntata.