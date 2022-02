Giovedì 10 febbraio si disputeranno le due prove valide per la combinata maschile di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022. Come da tradizione, nella prima prova gli atleti saranno impegnati nella discesa libera, mentre nella seconda affronteranno i pali stretti dello slalom speciale. Rispetto alle altre gare di sci alpino nel calendario di Beijing 2022, l’Italia parte un po’ più indietro rispetto ad altre nazioni, ma non sono da escludere piacevoli sorprese.

Va da sé che in combinata le speranze azzurre siano riposte su uno degli atleti di maggiore esperienza dell’intero lotto, vale a dire l’altoatesina Christof Innerhofer, impegnato anche nella discesa libera e nel Super G. L’augurio è che lo sciatore originario di Brunico, all’età di 37 anni, possa regalarsi una nuova medaglia ai Giochi Olimpici, dopo le belle soddisfazioni che è riuscito a togliersi nel corso della sua carriera.

Di seguito tutte le informazioni da conoscere sull’orario e dove vedere la combinata maschile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la combinata maschile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV?

La prima prova della combinata maschile (la discesa libera, ndr) è in calendario giovedì 10 febbraio alle 3:30 (ora italiana). Per la seconda prova (lo slalom speciale) i telespettatori dovranno attendere fino alle 7:15 (ora italiana).

Dove vedere la combinata maschile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

Tutte e due le prove della combinata maschile saranno saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2. Le persone che hanno sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento Sky potranno seguire il live di entrambe le prove anche su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Agli ultimi Campionati del Mondo di sci alpino disputati lo scorso anno a Cortina d’Ampezzo, la medaglia d’oro della combinata andò all’austriaco Marco Schwartz, che sul traguardo della pista Rumerlo beffò il francese Alexis Pinturault per soli 4 centesimi. Sul gradino più basso del podio anche lo svizzero Loic Meillard. Il migliore degli azzurri in quell’occasione fu Riccardo Tonetti, giunto in settima posizione.

Dove vedere la combinata maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming delle due prove della combinata maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente su RaiPlay. Come alternativa è possibile seguire live la gara anche sulle piattaforme streaming Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere il dettaglio completo del programma della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.