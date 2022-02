Domenica 6 febbraio si disputerà la discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia andrà a caccia di una medaglia pesante, potendo contare su uno degli atleti più quotati della specialità a livello internazionale: l’altoatesino Dominik Paris. Prima della partenza per Pechino, il discesista azzurro ha ammesso di sognare la medaglia, senza però lanciarsi in proclami altisonanti, consapevole che la concorrenza è piuttosto agguerrita. Nella Coppa del Mondo di quest’anno, Paris ha trionfato nella discesa libera di Bormio, aggiungendo a questo successo il terzo posto a Wengen, guadagnando il quinto posto assoluto nella classifica di specialità dietro a campioni blasonati come il norvegese Kilde, gli elvetici Feuz e Odermatt, e l’austriaco Matthias Mayer.

Di seguito tutte le informazioni da conoscere sull’orario e dove vedere la discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e streaming.

A che ora è la discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali 2022?

L’appuntamento con la gara della discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali 2022 è fissato per domenica 6 febbraio alle 4:00 (ora italiana).

Dove vedere la discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

L’evento sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà possibile seguire la gara anche su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky.

Oltre a Dominik Paris, gli altri due azzurri che gareggeranno sulla pista olimpica di Pechino 2022 saranno il romano Matteo Marsaglia e l’altro altoatesino Christof Innerhofer. E proprio Innerhofer è lo sciatore azzurro che vanta il migliore palmares ai Giochi Olimpici invernali, in virtù di un argento nella discesa libera di Sochi 2014 e di un bronzo in supercombinata nella stessa edizione. Paris, ancora senza una medaglia olimpica al collo, spera di rifarsi quest’anno. D’altronde anche lo sciatore originario di Merano può contare su un palmares di tutto rispetto, avendo vinto 1 oro in Super-G ai Mondiali 2019 di Are (Svezia) e un argento nella discesa libera ai Mondiali 2013 di Schladming (Austria).

Dove vedere la discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

La diretta streaming della discesa libera uomini delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà trasmessa gratis su RaiPlay e a pagamento su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere nel dettaglio il programma di tutte le gare della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.