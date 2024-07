Tra le coppie a non scoppiare a Temptation Island c’è quella formata da Tony Renda e Jenny Guardiano. Malgrado il ragazzo si sia reso protagonista di comportamenti alquanto compromettenti nel corso della sua permanenza nel villaggio, la fidanzata ha deciso di perdonarlo all’ultimo momento durante il falò di confronto avuto nell’ultima puntata. Questa scelta, considerando la fermezza nel volerlo lasciare che, invece, la giovane aveva dimostrato nei giorni precedenti, ha fatto storcere il naso ad un po’ di telespettatori. A rendere il tutto ancora più compromettente, poi, è una segnalazione trapelata in queste ore che riguarda proprio i due protagonisti.

La segnalazione che mette in cattiva luce Jenny e Tony dopo Temptation Island

Il percorso di Jenny e Tony a Temptation Island è stato piuttosto travagliato. Lui si è avvicinato a diverse tentatrici, anche se nel concreto non ha mai fatto nulla di irrimediabile. A far innervosire la sua fidanzata, però, sono state alcune confessioni fatte da lui, come quelle inerenti la doppia vita e il modo in cui ha sempre manipolato la giovane compagna. Proprio in virtù di questo, Jenny sembrava decisissima a lasciarlo.

Le cose, però, all’ultimo momento hanno preso una piega differente. Tony si è riempito la bocca di promesse che, a quanto pare, hanno convinto la sua fidanzata, sta di fatto che i due hanno lasciato il reality show insieme. In queste ore, però, l’influencer Deianira Marzano ha diffuso una segnalazione che sta generando molto clamore. Alcune persone vicine ai due ragazzi avrebbero raccontato di alcune cose dette da loro in merito alla scelta di partecipare a Temptation Island. A quanto pare, la loro potrebbe essere stata tutta una strategia.

Jenny vuole lavorare in tv e Tony sponsorizza il suo lavoro?

Stando a quanto emerso dalla segnalazione in questione, pare che entrambi abbiano ammesso che prendere parte al programma sia stato per loro molto importante. In questo modo, infatti, sono stati in grado di farsi conoscere nel mondo della televisione, cosa che potrebbe portare a dei vantaggi a tutti e due.

Jenny, dal canto suo, pare abbia sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo, quindi, questa potrebbe essere l’occasione propizia per lei per emergere. Per Tony, invece, come tornaconto personale ci sarebbe una certa visibilità per il suo lavoro di DJ. In effetti, le serate a cui ha partecipato il protagonista dopo Temptation Island si sono rivelate un trionfo, riuscendo a fare sempre sold-out. Proprio per tale ragione, i due potrebbero essersi accordati sul fare un po’ di show nella trasmissione solamente per attirare un po’ a sé i riflettori.