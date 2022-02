Venerdì 11 febbraio si disputerà il Super G femminile delle Olimpiadi invernali 2022, una delle gare più attese dagli appassionati italiani di sci alpino. Se la matematica non è un’opinione, è la prova dove l’Italia ha maggiori possibilità di conquistare almeno una medaglia. Almeno perché nella Coppa del Mondo di quest’anno il Super G è stato quasi sempre “affare” azzurro.

Federica Brignone (foto di copertina) con 477 punti nella Coppa di specialità è saldamente in prima posizione, mentre Elena Curtoni e Sofia Goggia completano il tris azzurro. Fanno ben sperare anche gli ultimi tre Super G che si sono corsi prima delle Olimpiadi: la Brignone ha vinto sia a Garmisch-Partenkirchen che ad Altenmarkt-Zauchensee, mentre la Curtoni ha trionfato sulla mitica pista Olimpia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo a fine gennaio.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere il Super G femminile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è il Super G femminile delle Olimpiadi invernali 2022?

L’evento del Super G femminile delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario per venerdì 11 febbraio alle 4:00 (ora italiana).

Dove vedere il Super G femminile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

L’appuntamento con la diretta TV del Super G femminile è fissato su Rai 2 in chiaro. I titolari di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire l’evento anche su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV.

In attesa di conoscere le reali condizioni fisiche di Sofia Goggia, Federica Brignone scalda i motori per rispettare i pronostici della vigilia, vale a dire salire sul podio della prova olimpica. La sua prima e fin qui unica medaglia ai Giochi Olimpici è il bronzo conquistato quattro anni fa a Pyeongchang nello slalom gigante. Occhi puntati anche sull’outsider Elena Curtoni, vincitrice del Super G di Cortina d’Ampezzo lo scorso 23 gennaio e desiderosa di ottenere un piazzamento importante ai Giochi, lei che non ha mai vinto al di fuori della Coppa del Mondo e della Coppa Europa.

Dove vedere il Super G femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

La diretta streaming del Super G femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, e a pagamento su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere ancora più nel dettaglio il programma delle gare della disciplina da qui alla fine dei Giochi Olimpici, vi invitiamo a prendere in considerazione il nostro approfondimento sul calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.