Mercoledì 16 febbraio si disputerà lo slalom speciale maschile delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia schiererà tre atleti: Giuliano Razzoli (foto in copertina), Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Le speranze di medaglia sono riposte soprattutto sui primi due azzurri, che nel corso della loro carriera hanno dimostrato di poter gareggiare contro chiunque quando sono in giornata. Razzoli, soprannominato “Razzo”, è probabilmente alle sue ultime Olimpiadi dall’alto dei suoi 37 anni: quale migliore occasione di chiudere l’esperienza ai Giochi Olimpici con una medaglia al collo?

Alex Vinatzer è invece il nuovo che avanza. L’atleta altoatesino di 22 anni punta a interpretare al meglio il ruolo di outsider in una gara dove non partirà nel lotto dei favoriti ma in cui potrà dire ugualmente la sua se troverà le condizioni di pista ideali.

Di seguito le informazioni principali da conoscere sull’orario e dove vedere lo slalom speciale maschile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è lo slalom speciale maschile delle Olimpiadi invernali 2022?

La prima manche dello slalom speciale maschile delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario mercoledì 16 febbraio alle 3:15 (ora italiana), mentre la seconda manche si disputerà alle 6:45 (ora italiana).

Dove vedere lo slalom speciale maschile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

Sia la prima che la seconda manche saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky, se vorranno, potranno seguire la diretta dell’evento anche su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Gli appassionati italiani di sci alpino fanno il tifo per Giuliano Razzoli, e allo stesso tempo si augurano che il giovane talento Alex Vinatzer riesca nell’impresa di sorprendere atleti più blasonati per andare alla conquista di una medaglia. Nello scorso mese di gennaio Razzoli è salito sul podio dello slalom speciale di Wengen, chiudendo terzo alle spalle del norvegese Lucas Braathen e dell’elvetico Daniel Yule. Nella Coppa di specialità, al comando c’è proprio il norvegese Braathen, seguito a ruota dal connazionale Sebastian Foss Solevag, l’austriaco Manuel Feller e il tedesco Linus Straßer.

Dove vedere lo slalom speciale maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming delle due manche dello slalom speciale maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Come alternative restano i servizi streaming Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere il programma completo della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.