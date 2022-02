Martedì 15 febbraio è in programma la gara di discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali 2022. Inutile nasconderlo, l’Italia sogna in grande per questa prova che vedrà, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, tra le protagoniste anche Sofia Goggia. Prima dell’infortunio in seguito alla caduta nel Super G di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo, l’atleta originaria di Bergamo era la favorita numero uno per la vittoria della medaglia d’oro.

Ora tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche durante i Giochi Olimpici di Pechino. Dalle notizie degli ultimi giorni sembra che il recupero proceda a gonfie vele, tanto da far sperare in una sua partecipazione anche nella prova del supergigante, in calendario nella prima settimana dei Giochi.

A seguire tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali 2022?

La prova di discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali 2022 è in programma martedì 15 febbraio alle 4:00 (ora italiana).

Dove vedere la discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

L’evento di sci alpino sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2. Tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con la pay-TV Sky potranno seguire la discesa libera donne anche su Eurosport, visibile sui canali 210 e 211 di Sky.

Che Sofia Goggia rimanga la candidata numero uno a vincere la medaglia d’oro lo dicono i numeri: nelle 6 discese libere di questa stagione in Coppa del Mondo, l’atleta bergamasca è arrivata al primo posto ben 4 volte (senza contare che nella sesta e ultima prova non ha potuto gareggiare perché infortunata). Tra le avversarie più temibili l’elvetica Corinne Suter, l’austriaca Ramona Siebenhofer, la connazionale Mirjam Puchner e la statunitense Breezy Johnson. Da non dimenticare nemmeno l’esperta svizzera Lara Gut e l’altra austriaca Tamara Tippler.

Dove vedere la discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente su RaiPlay. In alternativa sarà possibile seguire in streaming la prova più veloce di quest’edizione dei Giochi Olimpici per lo sci alpino anche sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere in maniera più dettagliata il programma completo, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.