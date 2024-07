Siria Pingo è tra le fidanzate di questa edizione di Temptation Island. La ragazza ha scelto di partecipare al programma insieme al compagno Matteo Vitali. La sua storia ha molto colpito, in quanto la ragazza ha subito nel suo passato un brusco aumento di peso, seguito da un dimagrimento di circa 80 kg. Questo cambiamento drastico l’ha portata a dubitare del suo rapporto sentimentale con Matteo, che invece le è stato accanto anche nei momenti peggiori della sua vita. Ebbene, in queste ore sono emerse delle indiscrezioni sulla ragazza, a quanto pare non ha raccontato tutta la verità.

I racconti di Siria Pingo sul suo passato non convincono

La concorrenti di Temptation Island Siria Pingo ha portato in scena nel reality show una tematica molto importante e delicata come quella dell’obesità. Ad un certo punto della sua vita, infatti, ha iniziato ad ingrassare considerevolmente, fino a trovarsi catapultata in un corpo che non riconosceva più. Questo l’ha fatta soffrire molto. Successivamente, poi, la ragazza, grazie anche al supporto di specialisti, ha avviato il processo di dimagrimento e dal 2023 è tornata a sfoggiare un corpo sottile e in forma.

Siria ha sempre parlato con le lacrime agli occhi del suo passato, mostrandosi come una vittima e addossando al suo fidanzato anche alcune colpe, come ad esempio quelle di non darle le giuste attenzioni, specie da quando è dimagrita. La giovane, inoltre, ha sempre raccontato di una vita passata a nascondersi, in quanto si vergognava del suo corpo, ma la verità non sembra essere esattamente questa.

Le foto che incastrano la concorrente di Temptation Island

Andando a ritroso sul profilo Instagram di Siria, infatti, appaiono dei contenuti che sembrano mostrare una ragazza completamente diversa da quella descritta da Siria. Nello specifico, alcuni utenti hanno notato degli scatti risalenti al 2020 in cui la giovane, decisamente più in carne di adesso, indossa abiti succinti mettendo in evidenza le sue curve. Inoltre, nella foto in questione si vedono lei e Matteo a cena a mangiare il sushi. Diverse persone, così. non hanno potuto fare a meno di rinfacciarle che, in realtà, a Temptation Island ha accusato il suo compagno di non averla mai portata a mangiare in un ristorante giapponese.

Questo, unito agli scatti in cui la giovane non sembra essere affatto vergognarsi del suo corpo, sta spingendo molte persone a dubitare della sincerità di Siria. L’accusa sta nel fatto che, molto probabilmente, la giovane starebbe marciando un po’ sul vittimismo per cercare di guadagnarsi i consensi dell’opinione pubblica. L’aumento di peso e i problemi sicuramente ci sono stati, e lo testimonia anche il fatto che sul suo account c’è un buco temporale di tre anni. Dopo gli scatti del 2020, infatti, le foto sono datate direttamente 2023, quando ormai la giovane era tornata in forma. Qualcosa, però, sembra non quadrare appieno sul suo conto.