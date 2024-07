Nel corso della puntata di ieri di Temptation Island c’è stata una frase detta da Raul Dumitras che ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori. Il giovane, infatti, durante uno dei suoi momenti di sfogo a causa dei comportamenti di Martina De Ioannon, ha dichiarato di avere una vita molto agiata e di guadagnare sei stipendi. La curiosità degli spettatori, dunque, si è accesa. Che lavoro farà davvero il concorrente?

Ecco che lavoro fanno Raul Dumitras e Martina De Ioannon di Temptation Island

Raul Dumitras guadagna davvero sei stipendi oppure il suo era semplicemente un modo di dire? Stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate sui social, pare proprio che il concorrente di Temptation Island conduca effettivamente un tenore di vita piuttosto agiato. In merito alla sua professione, quello che si sa, e che un po’ di tempo fa fu rivelato da Fanpage, è che svolge la professione di imprenditore, anche se non è ancora noto il settore specifico nel quale occupa.

L’espressione “sei stipendi”, dunque, potrebbe essere stata semplicemente una metafora per dimostrare che, in realtà, sta abbastanza bene economicamente, anche perché non risulta che il giovane svolga effettivamente sei professioni differenti atte a giustificare la percezione di sei entrate. Per quanto riguarda Martina, invece, la ragazza lavora nel ristorante della sua famiglia che si trova a Roma e che è frequentato da tanti personaggi famosi tra cui calciatori, showgirl e cantanti.

La professione di Carlo Marini, tentatore di Martina

Restando sempre sul tema della professione, che lavoro svolge invece Carlo Marini il tentatore di Martina? Anche lui sembra stare molto bene economicamente dato che svolge la professione di imprenditore. Nel suo caso, però si conosce il settore in quanto è quello attinente la sfera immobiliare e finanziaria. Il ragazzo gestisce anche diverse case vacanza per cui, anche nel suo caso, percepisce diversi introiti a fine mese.