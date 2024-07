Si è conclusa l’edizione estiva di quest’anno di Temptation Island. Ieri, giovedì 25 luglio, è andata in onda l’ultima puntata con i falò di confronto delle ultime quattro coppie in ballo. Tra di loro c’erano anche Vittoria e Alex. I due hanno scelto di lasciare il programma separatamente, anche perché la ragazza si è avvicinata troppo al tentatore Simone, fino ad arrivare a baciarlo appassionatamente. Sul web, in men che non si dica, si è scatenato il caos.

Il web contro Vittoria dopo Temptation Island

La coppia formata da Alex e Vittoria non ha mai convinto più di tanto il pubblico da casa. In questo periodo, poi, sono trapelate anche diverse segnalazioni dalle quali si è evinto che i due stessero mentendo. In ogni caso, nella puntata di ieri di Temptation Island i due si sono incontrati ed hanno preso la decisione di lasciarsi.

Durante e dopo il loro confronto, gli utenti del web sono esplosi contro la ragazza. Alla giovane sono stati associati aggettivi ed epiteti irripetibili volti ad evidenziare il suo essere frivola e alquanto “libera” con gli uomini. Ricordiamo, infatti, che è stata l’unica a baciare appassionatamente un tentatore. Ad ogni modo, almeno per il momento, la giovane non si è difesa, ma molto probabilmente lo farà nei prossimi giorni, quando tutti i concorrenti di questa edizione del reality show saranno liberi dal contratto con Mediaset.

Altri dettagli che smaschererebbero Alex e Vittoria

Questo, però, non è l’unico motivo per cui Alex e Vittoria sono finiti sulla bocca di tutti. Sono settimane che Alessandro Rosica, ma non solo lui, si ostina a smascherare la coppia accusando i due ragazzi di non stare più insieme da diverso tempo. In effetti, il modo in cui entrambi si sono comportati e, soprattutto, il falò di confronto alquanto freddo e ibrido non fanno che confermare queste indiscrezioni.

I due non hanno minimamente dato l’idea di essere veramente una coppia, anche durante la lite faccia a faccia i loro volti erano inespressivi e non è trapelato un barlume di emozione. Rosica, così, ha aggiunto ulteriori dettagli in merito a ciò che sembrerebbe essere accaduto poco prima del programma. Vittoria avrebbe mandato la candidatura e, una volta accolta, avrebbe contattato il suo ormai ex accordandosi telefonicamente sul da farsi. Sul web sono svariate le segnalazioni che sembrano confermare questa tesi, e pare che anche la redazione del programma se ne fosse accorta, ma ormai era troppo tardi per mandarli via.