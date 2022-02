Giovedì 17 febbraio è in calendario la combinata femminile di sci alpino, penultima prova della disciplina alle Olimpiadi invernali 2022. Anche in questo evento l’Italia può ambire a un posto sul podio, in particolare con Elena Curtoni (foto in copertina) e Marta Bassino. La sciatrice di Morbegno sta vivendo una stagione da assoluta protagonista, soprattutto in Super G, dove ha ottenuto una splendida vittoria sulla mitica pista Olimpia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo a fine gennaio. Nella classifica generale è inoltre al nono posto, con 499 punti conquistati.

Proverà a dire la sua anche Marta Bassino, quinta nella Coppa di specialità dello slalom gigante, memore anche del sesto posto ottenuto nella prova di combinata femminile ai Mondiali 2021 di Cortina d’Ampezzo, preceduta dalla connazionale Elena Curtoni, giunta in quarta posizione. Riflettori accesi anche su Federica Brignone, che alle ultime Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018 conquistò l’ottava posizione.

Di seguito tutte le info da conoscere sull’orario e dove vedere la combinata femminile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A che ora è la combinata femminile delle Olimpiadi invernali 2022?

Il via alla combinata femminile verrà dato dalla discesa libera, in calendario giovedì 17 febbraio alle 3:30 (ora italiana). A seguire lo slalom speciale, che scatterà alle 7:00 (ora italiana). Dalla somma dei tempi verrà stilata la classifica finale che decreterà i tre migliori crono.

Dove vedere la combinata femminile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La discesa libera e lo slalom speciale della combinata femminile di Beijing 2022 saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky hanno come alternativa la visione su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Le speranze azzurre di conquistare una medaglia olimpica nella giornata del 17 febbraio sono riposte principalmente su Elena Curtoni e Marta Bassino, anche se l’auspicio è che nella lotta alle medaglie possa inserirsi anche Federica Brignone, tra le atlete azzurre più in forma nell’ultimo mese di gennaio.

Dove vedere la combinata femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming delle due prove valide per la combinata femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratis su RaiPlay. Chi lo vorrà, potrà seguire il live streaming anche sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere più nel dettaglio il programma completo della disciplina, vi suggeriamo di consultare il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.