La tentatrice di Lino Giuliano dell’edizione di quest’anno di Temptation Island Maika Randazzo ha generato un certo clamore. La ragazza, infatti, si è relazionata con il concorrente adoperando un approccio piuttosto spigliato e cordiale, che ha spinto il ragazzo ad allontanarsi sempre di più dalla sua fidanzata Alessia Pascarella, fino a farli lasciare. Una volta terminato il reality show, poi, tutti i protagonisti stanno gradualmente tornando sui social anche se, almeno per il momento, hanno pubblicato pochi contenuti dato che non erano state trasmesse ancora tutte le puntate. Adesso che i battenti sono stati chiusi, con la messa in onda dell’ultima puntata, i protagonisti sono decisamente più liberi. Ad essere tornata piuttosto attiva sui social è Maika che, tuttavia, si è trovata a fare i conti con diversi insulti. Numerose persone l’hanno accusata di essere completamente rifatta. Lei si è difesa provando a smentire le insinuazioni, ma sul web è spuntata una foto di alcuni anni fa dove la giovane è irriconoscibile.

Ecco il prima e dopo di Maika Randazzo di Temptation Island

Maika Randazzo pare sia ricorsa a svariati interventi di chirurgia plastica nel corso degli anni. Lei è una ragazza di 30 anni originaria di Roma e lavora nei ristoranti della sua famiglia, che sono anche piuttosto rinomati nella capitale. La giovane si è mostrata da subito molto esuberante a Temptation Island, non solo per il suo carattere, ma anche per il suo aspetto fisico. Caschetto biondo super liscio, labbra carnose, zigomi alti, sopracciglia perfettamente definite e occhi azzurri.

Sul web, quindi, in tanti l’hanno presa di mira, non soltanto per una sorta di antipatia determinata dal fatto che è stata un po’ la causa della fine della storia tra Lino e Alessia, ma anche per il suo aspetto fisico. In tanti l’hanno accusata di essere totalmente rifatta. Lei si è difesa mediante alcuni video su Tik Tok asserendo di non aver ritoccato tanto. Il naso, ad esempio, che tanto è stato oggetto di discussione, non è stato modificato, ma tutto il resto pare proprio di sì. Stando ad una foto trapelata in queste ore sul web, infatti, la giovane appare totalmente differente.

L’enorme cambiamento di Maika: la ragazza non replica dinanzi l’evidenza

Come è possibile vedere, nello scatto in questione Maika Randazzo ha, innanzitutto, i capelli scuri. In secondo luogo, poi, ha una forma delle sopracciglia decisamente differente a come esse appaiono ora. Il naso sembra effettivamente lo stesso, mentre gli zigomi sono più alti e le labbra decisamente più voluminose. Anche il seno, inoltre, pare abbia subito qualche ritocchino.

Molti utenti del web hanno avuto addirittura la percezione che non fosse lei tanto che i connotati sembra siano stati modificati. Per il momento, però, la giovane non è ulteriormente intervenuta per rispondere a tutte le polemiche sorte. Non resta che attendere per vedere se lo farà.