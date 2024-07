Cosa è successo a tutte le coppie di Temptation Island a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni? In queste ore, su Witty Tv sono stati pubblicati i video di tutti i concorrenti, pertanto, vediamo che cosa è accaduto, quali sono le coppie davvero scoppiate e quali, invece, quelle che sono tornate insieme.

Tutte le coppie scoppiate a distanza di un mese dalla fine di Temptation Island

Tra le coppie dell’edizione di quest’anno di Temptation Island sono davvero poche quelle che, alla fine, sono rimaste insieme. La prima a scoppiare è stata quella formata da Ludovica e Cristian. I due hanno confermato la loro scelta di restare separati anche a distanza di tempo e tutt’ora risultano single. Anche Gaia e Luca hanno scelto di concludere la loro esperienza separatamente, malgrado in un primo momento sembrava che volessero riprovarci. La ragazza, però, ha capito di non poter continuare, pertanto, ha preferito dedicarsi di più a sé. Lino e Alessia anche si sono lasciati. I due hanno confermato la loro scelta di restare separati. Purtroppo si sono fatti troppo male, quindi, tornare insieme sarebbe stata una scelta davvero improbabile.

Passando a Raul e Martina, poi, anche loro hanno confermato la loro scelta di restare separati. Il ragazzo è apparso decisamente più sereno rispetto al falò, sta di fatto che ha detto di aver riflettuto molto su quanto accaduto e di aver capito che quella presa fosse la decisione migliore. I primi tempi sono stati duri senza Martina, ma poco alla volta sta riuscendo a ritrovare se stesso e a diventare più maturo e più calmo. Adesso si sente in pace e non si preclude alcuna possibilità. Martina, invece, ha ammesso che credeva che avrebbe sofferto di più a causa della separazione da Raul, ma non è stato così. In merito al rapporto con Carlo, invece, Martina ha confermato che i due si stiano continuando a sentire e vedere, ma da qui a definirsi una coppia ce ne vuole. Per adesso si stanno godendo questo momento senza porsi troppe domande.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anche Vittoria e Alex sono rimasti separati dopo un mese dalla fine del programma. Il primo a parlare è stato lui, il quale ha ammesso di aver provato molto imbarazzo nei riguardi della sua ex nel vederla così avvinghiata ad un altro uomo. I due avevano deciso di partecipare alla trasmissione per mettere alla prova lui, ma alla fine è stata lei quella che ha sbagliato. In ogni caso, Alex non è pentito della decisione presa, anzi, è sempre più convinto di non provare più gli stessi sentimenti per Vittoria. Anche quest’ultima ha svelato che non si aspettava questo epilogo. Ad un certo punto del percorso, però, ha iniziato a maturare la consapevolezza di non poter andare avanti. Finito il programma i due non si sono più visti. Attualmente la ragazza sta frequentando Simone e i due si stanno trovando benissimo e si stanno vivendo il momento.

Ecco le coppie che sono rimaste insieme

Tra le coppie che, invece, hanno deciso di darsi un’altra opportunità c’è quella formata da Siria e Matteo. I due durante la puntata di ieri sera di Temptation Island hanno dato luogo ad un falò davvero toccante. Entrambi si sono commossi e hanno capito di voler continuare a stare insieme. Soprattutto Matteo ha lasciato tutti senza parole con le dichiarazioni e i gesti fatti per la sua compagna. A distanza di un mese, i ragazzi hanno ammesso di essere rimasti fedeli a quella decisione presa al falò. Siria ha svelato di essere particolarmente felice in quanto Matteo le sta dando le attenzioni e le dimostrazioni che lei cercava. Anche la play-station è stata archiviata, in quanto il suo fidanzato, adesso, si sta dedicando completamente a lei. Anche Siria, dal canto suo, ha detto di aver messo un po’ in secondo piano il lavoro, proprio per cercare di dedicarsi il più possibile al suo compagno. I due sono in procinto di fare alcune vacanze, sta di fatto che ad ottobre andranno ad Amsterdam . Anche questa estate sarebbero dovuti partire per Riccione, ma lui non è riuscito ad ottenere le ferie, così partirà solamente Siria insieme alle altre ragazze del villaggio. La coppia, dunque, sembra perfettamente collaudata e, in questo caso, l’esperienza di Temptation Island è servita tanto.

L’altra coppia che ha deciso di restare unita è quella formata da Jenny e Tony, su cui di recente sono emerse delle segnalazioni. Lei si è detta felice in quanto il compagno pare si stia comportando finalmente bene e non stia ricadendo più nei soliti errori. Inoltre, adesso lei è libera di fare quello che vuole e di vestirsi come ritiene più opportuno. A breve, infatti, partirà anche per una vacanza con le sue amiche senza il suo fidanzato. Tony ha compreso i suoi errori ed ha svelato che Mr Hyde non esiste più perché, ormai, sente di aver risolto alcune questioni interiori. che lo spingevano a comportarsi male. La ragazza non ha potuto fare a meno di ammettere di avere la “malattia di Tony”, qualunque cosa lui combini, lei alla fine lo perdona sempre. Dopo l’esperienza nel programma, però, ha capito delle cose, sta di fatto che ci ha tenuto a precisare di essere diventata molto più attenta nei riguardi del suo fidanzato. Se dovessero ripresentarsi alcuni problemi che hanno spinto la coppia a scegliere di partecipare al reality show, lei non esiterà a metterci un punto. Sarà davvero così?