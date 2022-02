Lunedì 7 febbraio si disputeranno le due manche valide per l’assegnazione delle medaglie per lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia cura sogni concreti di medaglia con Marta Bassino, al momento quinta nella Coppa di specialità alle spalle della svedese Sara Hector, della francese Tessa Worley, della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova.

In stagione la vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante 2021 ha conquistato il terzo posto nelle prove di Kraniska Gora (Slovenia) e a Courchevel (Francia). L’atleta azzurra originaria di Cuneo si augura di poter disputare un’eccellente Olimpiade così da poter dare il tutto per tutto nel finale di stagione, quando mancano ancora le gare di Lenzerheide (Svizzera), Are (Svezia) e Courchevel/Meribel.

Di seguito tutte le informazioni da sapere sull’orario e dove vedere lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022?

La prima manche dello slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022 è in programma lunedì 7 febbraio alle 3:15 (ora italiana), mentre la seconda manche è attesa per le ore 6:45 (ora italiana).

Dove vedere lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

Entrambe le manche saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2. In alternativa gli abbonati Sky potranno seguire sia la prima che la seconda manche su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Come anticipato nell’introduzione, Marta Bassino è l’atleta su cui l’Italia ripone maggiori speranze per la conquista di una medaglia. La sciatrice cuneese è chiamata a un’impresa non facile considerando il livello delle avversarie, a partire dalla statunitense Mikaele Shiffrin, due volte campionessa olimpica nonché detentrice del titolo. Riflettori accesi anche sull’altra italiana Federica Brignone, in grande spolvero quest’anno soprattutto in Super-G, dove sarà una delle atlete da battere. Alle Olimpiadi invernali di 4 anni fa la Brignone conquistò la medaglia di bronzo proprio nella disciplina dello slalom gigante.

Dove vedere lo slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming delle due manche dello slalom gigante femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà disponibile su RaiPlay gratis. In alternativa sarà possibile seguire a pagamento il live streaming sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere nel dettaglio il programma completo delle gare della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.