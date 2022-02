Martedì 8 febbraio i migliori atleti in gara si sfideranno nel Super G maschile delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia affronterà la terza prova di sci alpino ai Giochi Olimpici di Pechino con la consapevolezza che anche solo avvicinare la zona medaglie equivalga a un’impresa, alla luce dei risultati ottenuti dagli azzurri nella Coppa del Mondo di quest’anno.

Lo sport ci insegna però che ogni gara è a sé e che tutto può succedere. Se poi tra i convocati azzurri figurano due nomi di spicco come Dominik Paris e Christof Innerhofer, entrambi abituati a ottenere risultati importanti nelle competizioni che contano, la speranza di festeggiare un podio a sorpresa rimane. Prima del Super G di martedì, i due alfieri azzurri saranno impegnati nella discesa libera maschile, prima prova della disciplina ai Giochi invernali di Pechino.

Di seguito le informazioni più importanti da conoscere sull’orario e dove vedere il Super G maschile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è il Super G maschile delle Olimpiadi invernali 2022?

La partenza del Super G maschile delle Olimpiadi invernali 2022 è in programma martedì 8 febbraio alle 4:00 (ora italiana).

Dove vedere il Super G maschile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno vedere il Super G uomini anche su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Sono trascorsi 3 anni dalla medaglia d’oro di Dominik Paris ai Campionati del Mondo di Are, in Svezia, dove lo sciatore originario di Merano riuscì a completare una gara perfetta conquistando il primo posto nel Super G. Sempre ai Mondiali, sei anni prima Paris aveva vinto l’argento, arrivando secondo nella discesa libera di Schladming, in Austria. Riflettori accesi anche su Innerhofer: in carriera l’atleta di Brunico vanta 2 medaglie olimpiche (un argento in discesa libera e 1 bronzo in supercombinata a Sochi 2014) e 3 medaglie iridate ai Mondiali 2011 (di cui 1 oro nella prova di Super G a Garmisch-Partenkirchen).

Dove vedere il Super G maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

La visione in streaming del Super G maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay e a pagamento su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere maggiori dettagli sul programma di tutte le gare della disciplina, vi suggeriamo di consultare il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.