Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 5 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 5 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il presente transito di Venere sottolinea un periodo privilegiato per le tue relazioni affettive. Segui il battito del tuo cuore dopo una fase dominata da impegni lavorativi e pensieri pratici. È giunto il momento di riconnettersi con la persona che occupa i tuoi sentimenti.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, la posizione lunare attuale potrebbe creare qualche tensione e piccoli dubbi, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti. Ti consiglio di non forzare le situazioni bloccate, volgiti piuttosto verso nuovi inizi. Inoltre, è meglio guardarsi da eventuali piccoli attriti con la famiglia o il tuo partner.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’universo è propizio all’amore per voi, ma ricordate di perseguire solamente relazioni autentiche. Il vostro segno vi porta a scoprire nuove opportunità, un aspetto positivo certamente. Ma occhio, questo potrebbe anche scatenare il desiderio di infedeltà se siete coinvolti in una dinamica con qualcuno che sembra non comprendervi affatto.

Oroscopo del Cancro

Nel segno del Cancro, l’astrologia ci regala preziose illuminazioni ed è un momento propizio per mettere in atto i tuoi piani. Attraverso l’elasticità e la perseveranza, potrai consolidare le relazioni con individui che senti essere di buon auspicio. Abbi fede nelle tue competenze.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, potrei dire: “Leone, ti trovi di fronte a un quadro astrale un tantino complesso, ma nulla che non sia superabile. Forse, in momenti di disagio, sarebbe ottimo tenere a freno le emozioni, conservare la serenità sia in ambito familiare che lavorativo. Ricorda, la pazienza rappresenta la chiave di volta.”

Oroscopo della Vergine

Vergine, come ho già sottolineato precedentemente, sarebbe consigliabile imparare a lasciare andare, a non lasciarsi sopraffare da piccole contrarietà. È il momento di focalizzare su di te, sulla tua energia interiore, specialmente in ambito sentimentale. Nei rapporti più duraturi è fondamentale portare avanti molta saggezza. Mono-tonia e distanza rappresentano difficoltà che è preferibile aggirare.

Oroscopo della Bilancia

Leggeri contrasti sul fronte lavorativo possono influenzare il segno della Bilancia che, tuttavia, riesce a trovare un conforto negli affetti. Tuttavia, l’amore potrebbe metamorfizzarsi in un rifugio, in un luogo sicuro dove evadere dalle pressioni quotidiane. Prima di rinunciare a progetti o idee a causa della stanchezza emotiva o incontrare ostacoli sul cammino, riflette con attenzione. L’invito è a resistere con coraggio e determinazione, senza farsi sopraffare da un transitorio senso di sfinimento.

Oroscopo dello Scorpione

Per l’amico dello Scorpione, la presenza della Luna regna forte questo mese, illuminando la via con energia e ispirazione significative. Da una prospettiva astrologica, il mese di luglio si pone come un periodo ideale per fare la pace, progettare e fare proposte. Insomma, naviga il flusso delle tue innate sensazioni e vedrai che il tuo intuito non ti deluderà.

Oroscopo del Sagittario

La costellazione del Sagittario entra in scena portando con sé ricche opportunità. Nei cieli azzurri delle tue prossime giornate vedo la possibilità di ottenere successi nel campo lavorativo. Il quadro astrale è a tuo favore, permettendoti di spingerti oltre le tue mete immaginate fino a poco tempo fa. Dall’altro lato, nell’ambito sentimentale, le stelle indicano qualche perplessità. È fondamentale, quindi, rimanere autentici, sia con noi stessi che con il partner.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, dopo un periodo pieno di tensioni, è il momento di rilassarti. È fondamentale allontanare i pesi inutili e saper accogliere le nuove occasioni che si presentano. Il corpo ne risente se si è sotto pressione per un tempo prolungato, e comprendo che le ultime settimane sono state molto impegnative per te. Oggi, però, la Luna è dalla tua parte e promette di migliorare le relazioni e di portare un po’ di tranquillità, anche nel campo amoroso.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, il fine settimana potrebbe rivelarsi monotono a causa di compiti troppo ripetitivi. Un viaggio o un surplus di stress, legati forse al lavoro o alle questioni economiche, potrebbero averti prosciugato le energie. Ti consiglio di mantenere un atteggiamento di apertura mentale nei confronti delle circostanze che stai attraversando e di trovare del tempo per dedicarti alle attività che ami.

Oroscopo dei Pesci

L’epoca che stai vivendo è piena di intense emozioni e occasioni favorevoli. Tuttavia, nel campo affettivo, potresti percepire un senso di stanchezza o in alcuni casi, sentirsi malinteso. Chi si trova a gestire due relazioni nello stesso momento dovrebbe procedere con cautela, ricordando il proverbio che sostiene che “il diavolo può creare le pentole ma non i coperchi”. A luglio, con l’influenza di Venere e Marte che assumono un aspetto un po’ teso, sarebbe consigliabile affrontare ogni sentimento con autenticità.

