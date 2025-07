Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 6 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 6 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è il momento di lasciar spazio all’amore. Con Venere ormai di nuovo in pista, hai l’opportunità di coltivare legami più impegnativi e ricchi di significato. Non permettere che gli affanni professionali facciano ombra sul lato appassionato della tua vita.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro è davvero investito da pesanti responsabilità e questa dissonante Luna continua a sollevare alcuni quesiti, proprio come è accaduto ieri. È fondamentale che tu prenditi un momento per riflettere sulle tue decisioni. Non lasciarti dominare da individui che, in questa fase, non sono un punto di riferimento per te. Il consiglio stellare: resta aperto e malleabile, pronto a cogliere nuove opportunità che potrebbero profilarsi all’orizzonte.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’atmosfera è permeata di amore. Adesso è proprio un periodo propizio per puntare sui tuoi legami affettivi. Ricorda, il dialogo è la chiave. Inoltre, sei sotto l’influenza di Mercurio, il pianeta che gioca un ruolo cruciale nella comunicazione e nelle relazioni.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, avete un giorno pieno di brillanti intuizioni e uno spirito creativo vibrante, con il sostegno benefico di Luna, Sole e Giove. È il momento giusto per utilizzare questa energia positiva per rafforzare e intensificare i vostri rapporti affettivi e anche di altro tipo.

Oroscopo del Leone

Cari Leoni, l’oroscopo prevede un periodo leggermente complicato, in particolare per ciò che riguarda la vostra economia. Si prospettano molte uscite per la vostra abitazione e per un imminente progetto lavorativo. Tuttavia, sul fronte emotivo, avrete il sostegno di Venere che promette incontri piacevoli.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, è il momento di imparare a liberarti delle piccole preoccupazioni che turbinano nella tua mente e di concedere un po’ di fiducia al tuo intuito. Comprendo che vivere alla giornata possa sembrarti una sfida, ma a volte è fondamentale comprendere l’importanza di tale approccio. Soprattutto in amore dovresti cercare di mantenere un atteggiamento più leggero e spensierato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, aspettati un quadro professionale pieno di tensione. D’altra parte, ti attende un panorama affettivo molto eccitante e stimolante. Per questo, i sentimenti potrebbero diventare per te un rifugio, specialmente se altri ambiti della tua esistenza dovessero mostrare degli squilibri. Se riscontri cambiamenti riguardanti il team di lavoro, il tuo ruolo professionale o l’organizzazione in cui sei inserito, ricorda che ciò potrebbe essere il risultato di una certa insoddisfazione.

Oroscopo dello Scorpione

Come il noto astrologo Paolo Fox, ti dico, caro Scorpione, che potresti avere delle rivelazioni significative, quasi profetiche, che incanaleranno le tue decisioni. Nel campo dell’amore, lascia che ti rassicuri dicendo che Venere non è più in una posizione sfavorevole, ma anzi, ti dona emozioni uniche e speciali. Giugno può aver pesato sul tuo settore romantico, ma luglio si prospetta con maggiori promesse.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario si trova ora in una fase molto propositiva, ricca di slancio ed energia. Inoltre, si prevede che la Luna entrerà nel vostro segno a breve, dunque, per ciò che concerne i piani pragmatici, non vi sono impedimenti per prendere nuove decisioni coraggiose che potranno portare a premi e successi. Sul fronte affettivo, il periodo è leggermente in ribasso, è consigliabile evitare situazioni ambigue. Si prevede l’esigenza di avvicinamento, in presenza di una certa distanza emotiva da superare.

Oroscopo del Capricorno

A seguito di periodi di grande sforzo e stress, Capricorno, ora è giunto il tuo momento di distensione e relax. Grazie all’influenza positiva dell’astro lunare, troverai un miglioramento nelle relazioni interpersonali. Mi auguro che tu abbia anche avuto la possibilità di rinverdire la fiamma dell’amore.

Oroscopo dell’Acquario

Oggi, caro amico dell’Acquario, potresti sperimentare una certa irrequietezza vista l’assenza di stimoli creativi e un senso di libertà che non pare al suo apice a causa di mansioni monotone e routine. Quindi, lo consiglio astrologico di oggi è quello di ricercare attivamente degli attimi di leggerezza.

Oroscopo dei Pesci

Ehi Pesci, sperimenti ancora forti emozioni e intuizioni molto valide. Ti dirò, per quanto riguarda i tuoi impegni professionali nessuno riesce a metterti un ostacolo, specialmente se hai un progetto personale che ha a che fare con l’arte o la creatività; qui vedrai dei progressi notevoli. Tuttavia, quando si parla di sentimenti e amore, potrebbe essere un buon periodo per fare un passo indietro e riflettere veramente su ciò che desideri. Analizza se il tuo partner sta realmente rispettando i tuoi desideri e aspirazioni. In effetti, luglio sarà un mese di verifica per te a livello sentimentale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.