Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 19 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 19 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, potrebbe nascere in te un desiderio di rinnovamento nel contesto professionale o di variare la posizione occupata. D’altro canto, numerosi Arieti stanno già pianificando un significativo avvio in vista del mese di settembre. Sul fronte sentimentale, attenzione: stai per vivere appuntamenti sorprendentemente unici.

Oroscopo del Toro

Toro, la Luna continua nel tuo segno, donandoti un’acuta chiarezza d’intelletto e una superba abilità nel discernere. Questo è particolarmente utile in questo periodo, quando c’è una crescente necessità di gestire le finanze. Sappiamo tutti che l’arrivo dell’estate comporta ulteriori spese, sia che si tratti di viaggi o di semplici divertimenti, ma è cruciale mantenere il dominio sul tuo bilancio. Per quanto concerne la sfera sentimentale, le stelle offrono favorevoli opportunità, soprattutto per coloro i cui cuori anelano alla compagnia. E’ probabile l’occasione di incontri significativi entro la fine dell’agosto.

Oroscopo dei Gemelli

Ricorda, Gemelli, l’essenzialità delle relazioni. Ecco sorgere il bisogno di intraprendere iniziative diverse, di cui facevo cenno anche nel recente passato. Potrebbe essere il momento adatto per rimettere in moto un progetto che avevi accantonato tempo fa, o per pianificare una vacanza. Pensa a qualcosa di veramente stimolante da realizzare entro fine agosto. Con Leone, Ariete e Acquario avrai un legame speciale.

Oroscopo del Cancro

Cancro, evita di dissipare le tue forze in iniziative poco tangibili, perché Giove, nel tuo segno, ti offre la possibilità di evolvere. Perciò, pondera accuratamente ciascuna possibilità che si mostra a te, ivi compreso il risveglio dei sentimenti amorosi.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone, con Mercurio a suo favore, vive un’energia potente, addirittura una spinta creativa superiore al normale. Prevedo successi nelle sfide intraprese e nelle prossime. Dal lato sentimentale, emergono opportunità di rafforzamento di un rapporto o di riavvicinamento con un vecchio amore, se questo è ciò che desideri. Possibilità di viaggi e esperienze gratificanti non mancano.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, attualmente hai la mente lucida e risoluta, ma pare ci siano individui nella tua cerchia che sembrano manifestare instabilità e inaffidabilità. Questo è il motivo per cui ogni giornata può riservarti delle sorprese, spesso accompagnate da tensioni. Fai attenzione a mantenere proporzioni nelle uscite economiche e prova a dare nuova linfa al romanticismo nella tua relazione di coppia. Potrebbe essere che il pensiero per le questioni concrete occupi troppo spazio, togliendo importanza ai tuoi sentimenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il cielo astrale si presenta ricco di promesse positivas, e la dimensione affettiva potrebbe riservarti piacevoli sorprese. L’ambito professionale si preannuncia altrettanto florido, grazie a interessanti opportunità che si stanno profilando all’orizzonte. Ma attenzione, non bisogna sottovalutare l’aspetto fisico: sei pieno di idee stimolanti, questo è vero, ma la tua resistenza non è infinita. Recentemente ho notato che stai affrontando un periodi di stanchezza: prenditi un po’ di tempo per te stesso.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpione, i leggeri attriti che avete vissuto in passato potrebbero continuare ancora un po’. Se ieri avete dovuto esprimere un grande autocontrollo nel discutere di temi rilevanti, tentate oggi di non lasciarvi sopraffare dagli eventi. Ricordatevi che anche i periodi di cambiamento, per quanto possano essere impegnativi, possono aprire la porta a nuove e stimolanti possibilità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, se recentemente hai sperimentato una discontinuità o una trasformazione, ora si apre un periodo in cui potrai ponderare sui tuoi rapporti affettivi. E’ arrivato il momento di valutare a chi dedicare il tuo tempo e la tua potenziale energetica. Riguardo il campo sentimentale, potresti trovarti di fronte ad una situazione contrastante, magari con alcune perplessità tra due potenziali partner o un individuo che non risponde ai tuoi affetti come desidereresti.

Oroscopo del Capricorno

Amico del Capricorno, nel tuo percorso recente, la necessità di avere accanto a te persone autentiche e leali si è rivelata fondamentale. Ti potrebbe essere capitato di percepire qualche disagio a livello corporeo ma oggi, fortunatamente, è previsto un significativo recupero.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, si preannuncia un periodo in cui dovrai affrontare scelte significative. La tua alleata, Venere, ti incoraggia a fare affidamento sui tuoi sentimenti e a concedere più tempo a quelle persone a te più care. Tuttavia, mantieni la prudenza: ci sono delle scadenze in agguato e le risorse finanziarie non abbondano.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il mio consiglio è di provare a vivere momenti di gioia e spensieratezza. Tuttavia, rimani vigilante perché potrebbero esserci delle tensioni nei tuoi legami di affetto, anche all’interno dell’ambito familiare. Per quanto riguarda il lavoro, se stai aspettando una conferma, sappi che ci saranno sviluppi interessanti; Giove, infatti, sta portando con sé delle opportunità.

