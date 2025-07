Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 18 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 18 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, un sentimento che ha preso vita in maniera leggera e giocosa potrebbe trasformarsi in un legame profondo e significativo. Venere ti invita a sperimentare emozioni sincere e vere. Sul piano professionale, hai preso delle decisioni audaci che potrebbero non essere state apprezzate da tutti. Tuttavia, quando qualcosa ti colpisce davvero, non permetti a niente di ostacolare la tua decisione.

Oroscopo del Toro

Toro, con la Luna nel tuo segno, attingi a un flusso di energia positiva e una rinnovata percezione emotiva. Rilassati se alcuni passaggi non hanno realizzato l’atteso cambiamento. Il momento è giusto per riaffermare la tua autorità e trovare la soddisfazione che meriti. Tuttavia, potrebbe esserci una certa incertezza relativa alle tue finanze e spese.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, l’amore è in primo piano con la presenza di Venere nel segno. Se non riesci a ricevere l’attenzione che desideri da qualcuno, potrebbe essere il momento di guardare altrove. Inoltre, ci sono molti Gemelli che, sentendosi stanchi della routine, stanno pensando di cimentarsi in qualcosa di nuovo, forse perfino un po’ audace, mai sperimentato prima. Infine, segna sul tuo calendario gli eventi significativi che si svolgeranno alla fine di luglio.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, è il momento di riaccendere la speranza e vedere le cose con più ottimismo. Dopo qualche fatica, riecco ad innalzare i vostri spiriti con un’energia rinnovata e un’ondata di positività. State tranquilli, stiamo parlando di brevi momenti di tensione e non di una fase complicata, poiché il benefico Giove irradia promesse rassicuranti. Tuttavia, conoscendo la vostra natura sensibile e influenzata dalla Luna, è inevitabile che a volte siate presi dal rimpianto del tempo che è passato.

Oroscopo del Leone

Leone, oggi potresti percepire una sensazione di stanchezza. Evidentemente, la posizione della Luna non è delle più serene, quindi sarebbe propizio regalarsi un periodo di tranquillità. Potresti incappare in qualche fastidio o critiche. Mantieni la calma, poiché vedo all’orizzonte la tua riscossa. Proiettati verso il avvenire con una prospettiva positiva e non esitare a proteggere i tuoi interessi, se necessario.

Oroscopo della Vergine

Oggi, la luna vigila sul segno della Vergine permettendo una percezione limpida della realtà. Il trionfo non deve essere percepito solamente come un obiettivo professionale, ma anche come una gratificazione personale. Pertanto, sarebbe benefico non farsi condizionare dalle pressioni altrui e vivere i propri sentimenti in modo naturale. Un consiglio per il settore affettivo: fare attenzione a non sottovalutare qualcuno.

Oroscopo della Bilancia

La bilancia mostra un’energia inconfondibile in termini di sentimenti, tuttavia, sul fronte lavorativo, sembra dover fare i conti con una certa pesantezza. Questa può derivare dalla necessità di rimediare a degli arretrati oppure dal desiderio di intraprendere nuove mete. Ricordate, è cruciale agire con prudenza e risolutezza. Infine, fate attenzione alla salute, sembra ci sia un po’ di stanchezza.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi, lo Scorpione potrebbe avvertire qualche tensione, con la luna che si trova in opposizione. E’ possibile che vi ritroviate un po’ irritati, forse a causa di lievi ritardi. Mantenere la calma sarà la strategia perfetta per risolvere questi piccoli contrattempi. Nonostante tutto, fate attenzione: l’estate ha in serbo per voi notevoli opportunità.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario possiede l’abilità di rendere positivi anche gli eventi che si avvicinano con una certa difficoltà, grazie al favore di Mercurio che oggi sostiene il dialogo e le iniziative personali. Ciò potrebbe portare anche a un incremento dei profitti. Tuttavia, è necessario fare attenzione nel settore amoroso: non permettete a gelosie e invidie infondate di intralciare il vostro cammino.

Oroscopo del Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, una situazione favorevole attenua le fatiche degli ultimi tempi. Hai donato molto di te, forse è il caso di fermarsi a riflettere: chi ha apprezzato realmente la tua generosità? E’ l’occasione ideale per ponderare attentamente i tuoi traguardi e l’importanza delle tue relazioni personali.

Oroscopo dell’Acquario

Oggi, cari amici dell’Acquario, potreste sentirvi un po’ confusi. Ci sono sfide reali da affrontare, quindi evitate di fare mosse avventate riguardo ai vostri soldi; Mercurio non è dalla vostra parte oggi. In ogni operazione contrattuale, usate saggezza e discernimento. Dal lato amoroso, invece, Venere vi sorride: se siete ancora alla ricerca della vostra metà, non tiratevi indietro, continue a cercare.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’evento speciale che stiamo sperimentando è sostenuto dalla Forza e la determinazione conferite dalla Luna. Al momento, le relazioni di lunga data potrebbero essere un po’ sotto stress. Vi invito a prestare particolare attenzione agli incontri con i Sagittario.

