Verissimo ritorna domani e domenica per passare il weekend con i telespettatori di Canale 5. Silvia Toffanin intratterrà il pubblico con le interviste a tantissimi ospiti: ex gieffini, allievi di Amici, artisti. Scopriamo insieme quali sono tutti gli ospiti di questo nuovo appuntamento con Verissimo.

Le anticipazioni di Verissimo: gli ospiti di sabato 2 Aprile

Silvia Toffanin tra gli ospiti di Verissimo di sabato 2 Aprile ha voluto anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Per l’edizione recentemente conclusa, avremo Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Le due ex “vippone” racconteranno la loro amicizia all’interno del reality di Canale 5 e quanto sia stata necessaria per sopravvivere all’interno della casa.

A Verissimo sabato 2 Aprile ci sarà anche un altro grande protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini: il vincitore della passata edizione Tommaso Zorzi. Il ragazzo inanella un successo dopo l’altro, racconterà come sta vivendo questo periodo stupendo e del suo amore con Tommaso, già ospite nel salotto della Toffanin qualche tempo fa.

Nello studio del talk arriverà anche Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, reso noto tristemente alle cronache per il suo omicidio. La donna racconterà quanto accaduto in quei giorni e il riverbero che i fatti hanno avuto sulla sua vita. Per lo spazio musicale della puntata, ritornerà negli studi Ditonellapiaga, la creatrice – con Donatella Rettore- della famosissima “Chimica” che, dopo Sanremo, ha raggiunto una grande celebrità.

Verissimo dedica uno spazio speciale ad Amici

La partnership tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi va avanti a gonfie vele. Se quando c’era in onda C’è posta per Te, nel talk pomeridiano c’erano uno spazio sul com’erano finite le storie più belle; ora che siamo al serale di Amici 21, ci sono le interviste agli eliminati e ai prof.

Sabato 2 Aprile a Verissimo ci saranno il cantante Calma, alias Marco Barbieri, 23 anni,era nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha lasciato la scuola nella terza puntata del serale.

L’altro eliminato presente a Verissimo è il ballerino diciottenne di hip hop Christian, del team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Il ragazzo ha vissuto un momento di profondo sconforto nel talent di Canale 5. I due allievi si racconteranno, ma daranno spazio anche al loro talento, esibendosi per il pubblico di Verissimo.

Questo sabato spazio anche ai prof di Amici. Infatti tra gli ospiti di Verissimo di sabato 2 Aprile ci saranno anche Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, i capitani del team Cuccatodos, come li ha soprannominati Rudy Zerbi.

Le anticipazioni di Verissimo: gli ospiti di domenica 3 Aprile

Domenica Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto altri nuovi ospiti per allietare il pomeriggio di Canale 5. Belen Rodriguez con sua sorella Cecilia sono le ospiti previste dalle anticipazioni di Verissimo.

La conduttrice de Le Iene in questo momento ha il fratello Jeremias e il padre Gustavo in Honduras, per il reality l’Isola dei Famosi 16. Racconterà, insieme alla sorella, come la famiglia sta vivendo questo momento e quali ricordi li leghino. Entrambe ex concorrenti del reality, commenteranno insieme ad Ilary Blasi le vicende dei naufraghi.

In studio per un’intervista a tutto tondo arriverà la top model Bianca Balti che parlerà della rinascita dopo un periodo molto cupo che ha passato. A presentare il suo nuovo show, ci sarà Enrico Papi che sarà presto su Canale 5 con Big Show.

Per lo spazio dedicato al serale di Amici, domenica arriva uno dei giudici che dall’anno scorso valuta gli allievi: Emanuele Filiberto. Infine, spazio ad un’intervista romantica ad una delle coppie più amate del mondo della tv e dello sport: Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 Aprile nel salotto di Verissimo alle 16.30 su Canale 5.