Tommaso Stanzani è conosciuto al grande pubblico per avere frequentato la scuola di Amici di Maria De Filippi, ma da un anno ormai sta facendo sognare i più romantici con la sua storia d’amore con Tommaso Zorzi. Intervistato ai microfoni di Verissimo ha rivelato alcuni particolari sulla loro relazione.

Tommaso Stanzani parla di Tommaso Zorzi a Verissimo

Quando Silvia Toffanin ha chiesto al ballerino come stia procedendo la sua relazione con il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello, lui con un gran sorriso ha risposto:

“Abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. Noi siamo sempre rimasti attaccati, poi adesso stiamo iniziando ad avere i nostri spazi. Non è che stiamo insieme perché siamo gelosi. Noi stiamo insieme perché ci divertiamo, lo vedo anche come migliore amico. Stiamo vivendo insieme a Milano, ci sono momenti in cui litighiamo anche perché lui è pazzerello”.

Tommaso Stanzani ad Amici

Il fidanzato di Tommaso Zorzi ha esordito sul grande schermo grazie al talent di Maria De Filippi, rivedendo le immagini del suo esordio ha raccontato:

“Devo tantissimo ad Amici e a Maria, prima i miei sognavano che diventassi un pattinatore. Adesso sono aperti e i primi a credere in quello che faccio”.

Per la gioia dei telespettatori ha poi ballato dal vivo.

La sorpresa della mamma di Tommaso Stanzani

Silvia Toffanin ha fatto una sorpresa al ballerino che l’ha molto colpito. Un videomessaggio bellissimo della mamma, in cui lei diceva:

“Ciao tommy eccomi qua a farti questa bella sorpresa. Volevo dirti che io sono strabiliata di tutto quello che stai facendo in così poco tempo con la danza. Tutti sanno che non ero molto d’accordo quando hai deciso di smettere di pattinare, ma devo dire che mi sono ricreduta e che tu decidessi di ballare un po’ dovevo sospettarlo perché fin da piccolo non facevi altro che ballare in giro per casa. Toccavi gli oggettini che io prendevo per fare le coreografie alle mie atlete e ti mettevi a ballare per tutta casa. Poi chiamavi a raccolta la famiglia per far vedere i tuoi spettacoli e devo dire che noi rimanevamo sempre molto colpiti da tutto quello che facevi. Voglio dirti che sono la tua fan numero uno, sia io che papà e siamo super contenti non solo di te come ballerino, ma anche di te come uomo perché sei diventato proprio una persona speciale. Io ti adoro sia te che tuo fratello. Nonostante tu abbia già preso il volo per me rimarrai sempre il piccolo tommino combinaguai che girava per casa”.

Il ragazzo sentendo il messaggio della mamma rivela:

“Io devo tutto ai miei genitori perché se sono qua è perché mi hanno dato degli insegnamenti che ho capito adesso che non sono per niente scontati, quindi se sono così come sono e ho la forza di essere me stesso lo devo assolutamente ai miei genitori“.

Un bellissimo messaggio che anche Silvia Toffanin ha commentato ammirata per la maturità e la dolcezza di questo giovane uomo di talento.