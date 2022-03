Big Show, il varietà condotto da Katia Follesa e Andrea Pucci in onda su Italia 1 nel 2017 e nel 2018, da quest’anno sbarca nella prima serata di Canale 5 con la conduzione di Enrico Papi. Per il noto presentatore italiano si tratta di una nuova conferma, dopo aver preso il timone di Scherzi a parte lo scorso autunno con un ottimo riscontro da parte del pubblico a casa. E a proposito di Scherzi a parte, Papi dovrebbe tornare a registrare nel breve-medio termine le nuove puntate dello storico programma televisivo Mediaset, la cui messa in onda è fissata nella prossima stagione autunnale.

Ma torniamo a noi: di seguito tutto quello da sapere su quando inizia Big Show su Canale 5 con Enrico Papi.

Data di inizio di Big Show su Canale 5

La prima puntata del varietà Big Show di Enrico Papi andrà in onda venerdì 8 aprile 2022 su Canale 5. Ad annunciarlo è stato TvBlog, in un articolo a cura dell’autore Hit.

Big Show andrà dunque a posizionarsi nella prima serata del venerdì, scelta in precedenza da Mediaset per ospitare le fiction, decisione che ha portato ad anticipare il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 6 – e di riflesso del reality show L’Isola dei Famosi 2022 – dal venerdì al giovedì.

TvBlog ha inoltre aggiunto che la terza edizione di Big Show su Canale 5 con Enrico Papi andrà in onda per sei puntate. Dunque, per tutto il mese di aprile e fino alla prima metà del mese di maggio, il giovedì, il venerdì e il sabato sera della rete ammiraglia Mediaset saranno occupati rispettivamente da L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, Big Show di Enrico Papi e il Serale di Amici 21 di Maria De Filippi.

In conclusione, vi ricordiamo che il varietà Big Show andrà in onda nella prima serata del venerdì di Canale 5 subito dopo la fine di un nuovo appuntamento di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.