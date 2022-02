Gli abbonati DAZN potranno seguire in streaming i Giochi Olimpici invernali di Beijing 2022 grazie ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 inclusi nell’attuale offerta. Una notizia molto attesa dagli appassionati sportivi che dal 4 al 20 febbraio resteranno incollati davanti allo schermo per non perdersi nemmeno una gara di Beijing 2022. D’altronde sono tante le aspettative sulla compagine azzurra che sarà impegnata nella prossima edizione dei Giochi Olimpici invernali, e in tal senso il recupero lampo di Sofia Goggia fa ben sperare in vista della discesa libera femminile in programma martedì 15 febbraio, a distanza di 11 giorni dalla cerimonia d’apertura.

DAZN trasmetterà i Giochi Olimpici invernali di Beijing 2022

Tutti coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno in questi giorni l’abbonamento DAZN potranno godersi le emozioni principali dei Giochi Olimpici invernali del 2022. I canali di riferimento sono Eurosport 1 e Eurosport 2, che seguiranno in diretta gli eventi più importanti. In totale sono 15 le discipline in calendario, per oltre 100 eventi da medaglia. Ecco un riepilogo delle competizioni di Beijing 2022:

Per ogni disciplina abbiamo preparato il calendario completo con le gare data per data e l’orario di inizio: vi basta cliccare su ciascun link che trovate qui sopra per una consultazione più approfondita.