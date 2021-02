La Caserma, le anticipazioni dell’ultima puntata e quando va in onda

La sesta e ultima puntata de La Caserma si chiuderà con il botto. Dimenticate le lacrime della recluta Emanuele Cimadoro, protagonista dei minuti finali del quinto appuntamento, dimenticate anche tutte le litigate tra William LaPresa ed Elena Santoro, su cui ancora non possiamo esprimerci con certezza se siano o meno un’ex coppia.

Il percorso iniziato più di un mese fa nella suggestiva località di Levico sta per volgere al termine, e i concorrenti sono pronti a congedarsi dal pubblico con stile e un pizzico d’emozione. Per il nuovo docu-reality di Rai 2 è stata una prima stagione vissuta tra alti e bassi, più bassi che alti se si guarda il mero dato degli ascolti TV, ma questo non significa che sia tutto da buttare, anzi: l’idea in sé è più che valida, ma in vista di un’eventuale nuova edizione bisognerà magari riflettere un po’ di più sul cast.

Anticipazioni sesta e ultima puntata de La Caserma

Cosa succederà nell’ultima puntata de La Caserma? Ci saranno forse ospiti a sorpresa? E se sì, chi sarà a regalare l’inaspettato ultimo saluto al gruppo? Alcune risposte sono già state svelate durante i secondi finali della puntata di mercoledì 24 febbraio, quando – come di consueto – è stato trasmesso il breve spezzone relativo al nuovo appuntamento in prima serata su Rai 2.

Ultima prova, tra barelle, feriti e neve

Le anticipazioni sull’ultima puntata de La Caserma ci svelano che, nel corso della prova finale, le reclute dovranno fare i conti con barelle e feriti. Il dubbio che ci accompagnerà da qui fino alla messa in onda della puntata è: qualcuno dei ragazzi si farà davvero male durante la prova o il tutto – come lasciano credere le immagini e lo spirito del programma – rientra nella normalità di un’esercitazione militare? Staremo a vedere, anche se l’ipotesi più realistica rimane la seconda.

Elettra Lamborghini superospite

Gli spoiler sulla prossima puntata de La Caserma ci confermano inoltre che all’interno dello spaccio si nasconderà la superospite Elettra Lamborghini, che regalerà minuti di allegria e spensieratezza all’intera comitiva. Tra i ragazzi, George Ciupilan sarà quello si mostrerà più interessato, come dimostra il filmato di pochi secondi mandato in onda come appendice alla quinta puntata di mercoledì scorso. Di recente, Elettra ha partecipato in qualità di giudice a The Voice Senior, il talent spin-off di The Voice of Italy trasmesso su Rai 1 tra la fine di novembre e il mese di dicembre, con la conduzione di Antonella Clerici.

Il congedo finale

Infine, l’ultima puntata de La Caserma su Rai 2 vivrà l’emozione del congedo finale dei ragazzi dagli istruttori in primis e dalla struttura militare di Levico. Il loro sarà inevitabilmente un addio, ma per alcuni di loro ci sono buone possibilità che il percorso televisivo prosegua. Tra i profili più interessanti si annoverano George Ciupilan ed Elena Santoro, senza dimenticare Linda Mauri ed Erika Mattina. In una recente intervista rilasciata a Fanpage, George si è augurato che quella a La Caserma non sia stata la sua ultima esperienza a livello lavorativo, svelando come gli piacerebbe partecipare in futuro ad altri reality.

Quando andrà in onda l’ultima puntata de La Caserma?

L’appuntamento per l’ultima puntata de La Caserma è previsto per mercoledì 10 marzo, come sempre alle 21:20 su Rai 2. Lo slittamento di una settimana rispetto alla data del 3 marzo è dovuto alla contemporanea presenza in palinsesto della seconda serata di Sanremo 2021, da qui la decisione da parte della Rai di trasmettere al posto del docu-reality il film in prima visione 211 – Rapina in corso, con Nicolas Cage diretto da York Shackleton.

