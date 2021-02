Isola dei famosi 2021, svelata la data ufficiale della prima puntata

In questi giorni si stava molto parlando della data di messa in onda dell’Isola dei famosi 2021. Il programma condotto da Ilary Blasi sarebbe dovuto essere trasmesso a partire da lunedì 8 marzo. Dopo poco, però, si è pensato di far slittare la puntata d’esordio al venerdì successivo.

A distanza di un po’ di giorni dalla diffusione di questa indiscrezione, però, è trapelata la scelta definitiva. Il programma, infatti, non andrà in onda in nessuna delle due date citate. Scopriamo nel dettaglio quale collocazione gli ha assegnato Mediaset.

L’edizione dell‘Isola dei famosi del 2021 sta per riaprire i battenti. La puntata d’esordio, però, è ulteriormente slittata rispetto a quanto si era stabilito in precedenza. La prima puntata del reality show incentrato sulla sopravvivenza, infatti, è prevista per lunedì 15 marzo. Mediaset ha deciso di affidare al programma una programmazione spalmata su due serate a settimana. I giorni interessati sarebbero dovuti essere il lunedì e il venerdì, ma non sarà esattamente così.

Le puntate del programma previste, infatti, andranno in onda il lunedì e il giovedì su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 circa, subito dopo la messa in onda di Striscia la notizia. Al momento, il reality show è in programmazione per dieci settimane, con un numero complessivo di puntate certe pari a 20. Non ci resta che attendere per capire se, così come accaduto per il GF Vip, anche questo reality show subirà dei prolungamenti inaspettati.

Ciao Darwin Story spostato al venerdì

Per quanto riguarda la programmazione del venerdì, invece, l’azienda ha deciso di eliminare l’Isola dei famosi dal palinsesto di tale giorno per lasciare spazio ad un’altra trasmissione, ovvero, Ciao Darwin Story. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dunque, saranno i protagonisti del venerdì sera, per almeno cinque settimane. Questo è, infatti, il numero di puntate attualmente in cantiere.

In merito al reality show condotto da Ilary Blasi, invece, vedremo che la donna sarà accompagnata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, le quali ricopriranno il ruolo di opinioniste di questa edizione del programma. L’inviato speciale, invece, sarà Massimiliano Rosolino, il quale accompagnerà i vip nel corso di tutta l’esperienza in Honduras del programma.