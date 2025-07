Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 14 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 14 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amici dell’Ariete, siete chiaramente alla ricerca di un ondata di positività in questo momento e fortunatamente la luna di oggi sta donando ulteriore forza. Il mio consiglio sincero sarebbe comunque di non essere frettolosi, di non concludere accordi senza ponderare ogni dettaglio. Giovedì, l’astrologia avverte di prestare attenzione alla burocrazia e alle questioni legali.

Oroscopo del Toro

Toro, a seguito di un fine settimana di turbolenze, questa settimana si preannuncia ricca di gratificazioni e nuove opportunità. A breve potrai vedere materializzarsi i risultati di un impegno intrapreso in passato. Se ti viene proposto un cambiamento, un passaggio ad un differente contesto lavorativo o un nuovo team, analizza con attenzione prima di dire di no. Potrebbe trattarsi di una situazione di particolare rilevanza.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nativi del segno dei gemelli, ci sono delle giornate piene di attività che si delineano all’orizzonte. Vorrei sottolineare in particolare la giornata di mercoledì, che sarà particolarmente propizia per chiudere eventuali questioni lasciate in sospeso. Ma non preoccupatevi, anche oggi non vi mancherà certo l’energia! Questo periodo sarà ricco di emozioni profonde e momenti di intima riflessione, ideali per ponderare sui vostri progetti futuri.

Oroscopo del Cancro

Se ti trovi sotto il segno del Cancro, ti trovi in una posizione propizia in questi tempi. L’energia universale è a tuo favore, trasportando dolcezza e armonia nelle tue relazioni personali. Non permettere che le tue responsabilità lavorative ti distraggano troppo dal cuore dei tuoi affetti personali – dopo tutto, anche se pensi il contrario, l’amore svolge un ruolo fondamentale nella tua vita. Nel contesto del lavoro, è il momento ideale per mostrare la tua determinazione e le tue abilità – c’è aria di cambiamenti positivi nel tuo ambiente professionale.

Oroscopo del Leone

Un fine settimana un po’ complicato attende il Leone, con la presenza di lievi ritardi, tuttavia, assicuro un revitalizzante recupero. Prima di tutto, voglio sottolineare come Mercoledì e Giovedì si prospettino come giornate particolarmente fruttuose. Grazie alla posizione favorevole di Mercurio nel segno, si potranno avere intuizioni brillanti e si presenteranno nuove opportunità. L’amore, a sua volta, ritorna a svolgere un ruolo da protagonista.

Oroscopo della Vergine

Bene, Vergine, se dovessi soppesare le sfere fondamentali della tua esistenza tra affetti e professione, potrei dire un 5 per l’amore e un 8 per il lavoro. Questo perché c’è un’evidente evoluzione nella tua carriera, ma a livello sentimentale sembra che qualcosa non quadri perfettamente. Non dobbiamo necessariamente parlare di tensioni con il partner, talvolta l’ansia può nascondere preoccupazioni per un familiare o per una persona a te cara che sta attraversando un momento di salute delicato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sappiamo quanto possa essere complesso mantenere l’equilibrio, specialmente nel contesto lavorativo. L’attuale transito di Giove ti spinge a vagliare con cura i tuoi legami interpersonali. E non escludere che possa essere proprio l’amore a fornirti le risposte che cerchi, diventando una sorta di rimedio universale, alla Panacea, per le incertezze che ti circondano. È certamente necessario avere al tuo fianco una figura affettuosa per sostenere questa fase.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il fine settimana potrebbe presentare alcuni momenti di tensione, ma non lasciare che ti distraia. A partire da oggi, infatti, la Luna si allinea a tuo favore. Lunedì, martedì e mercoledì, quindi, saranno dei giorni perfetti per rivitalizzare le tue relazioni e chiarire possibili equivoci. In termini di lavoro, la transizione verso una nuova azienda, un nuovo ruolo o un nuovo team può essere in atto per alcuni. In queste circostanze, sarà cruciale osservare attentamente l’ambiente circostante.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, l’alba della settimana potrebbe sembrare leggermente ardua. Presto particolare riguardo ai rapporti affettivi durante la giornata odierna e quella successiva. Se avete già affrontato qualche contrasto, potrebbero esserci persone che sentono la necessità del vostro sostegno o che esprimono il loro disappunto per la vostra mancanza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, hai ritrovato il tuo spirito sereno, ciò ha permesso di migliorare le relazioni interpersonali. Oggi, con la Luna in posizione di sestile, è un momento ideale per approfondire le conversazioni, anche in ambito familiare, ciò ti permetterà di rinsaldare i legami con le persone a te più vicine. Sebbene l’ambito lavorativo possa sembrarti stressante, non dimenticare che si prospettano anche notevoli vantaggi economici.

Oroscopo dell’Acquario

Ariete, le tue energie sono focalizzate sulle problematiche finanziarie. I tempi di saldatura delle pendenze economiche risultano allungati, e c’è una questione legale pendente che sembra non trovare una conclusione. Al contrario, il tuo settore affettivo appare più rigoglioso e appagante, soprattutto per chi sta vivendo un periodo di solitudine. E’ un periodo favorevole per prendere iniziative.

Oroscopo dei Pesci

Nel tuo segno zodiacale dei Pesci, la presenza della Luna potenzia la tua capacità di intuire, rendendo difficile commettere errori. Aspettati lampi di genialità in queste ore. Tuttavia, il settore affettivo potrebbe essere un po’ meno brillante. Presta particolare attenzione nel rapporto con Sagittario, Gemelli e Vergine. Potrebbe essere il momento di creare un po’ di spazio.

