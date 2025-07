Tra le coppie più chiacchierate del momento provenienti da Uomini e Donne c’è quella formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I due sono finiti nel mirino dei gossip per svariate questioni, tra cui uno scambio di stoccate social con l’ex di lei Raul Dumitras. Adesso, però, a generare un certo sgomento sono state alcune voci secondo le quali sembrava che Martina fosse incinta. Mediante una diretta su TikTok fatta dai due ragazzi in queste ore, l’ex tronista ha raccontato tutta la verità.

Martina De Ioannon fa chiarezza sulle voci circolare: è incinta?

La relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno procede a gonfie vele. I due in questi giorni hanno festeggiato sei mesi di relazione e sono più complici che mai. La coppia ha deciso sin da subito di andare a convivere. Di recente, però, i due sono scesi a Napoli per incontrare la famiglia di Ciro. A causa di alcune indiscrezioni trapelate sui social, però, la famiglia del ragazzo credeva che questa improvvisata avesse un motivo ben preciso, ovvero, comunicare loro che Martina fosse incinta.

A raccontare l’accaduto è stata proprio la De Ioannon mediante una diretta sui social. La ragazza ha spiegato che la famiglia di Ciro fosse convintissima che i due dovessero dare questo lieto annuncio, ma non è stato così. Martina ha smentito di essere incinta, ma non ha assolutamente declinato questa possibilità. Durante la diretta, infatti, i due hanno risposto ad alcune domande degli utenti ed hanno affrontato anche delle questioni piuttosto serie.

Martina e Ciro parlano di matrimonio e figli: grandi passi dopo UeD

Tra le varie domande a cui hanno risposto Martina e Ciro su TikTok ce ne sono state alcune riferite all’ipotesi di matrimonio e di figli. Per quanto riguarda il primo argomento, i due hanno detto che ogni tanto parlano di questa eventualità. Ci sono occasioni in cui sono favorevoli ad unirsi anche legalmente e religiosamente, mentre in altre circostanze reputano la convivenza già un ottimo traguardo raggiunto. Ciro, però, ha specificato di credere che il matrimonio abbia un valore molto importante.Per quanto riguarda il tema dei figli, invece, un altro utente ha chiesto se Ciro sarebbe un buon padre. A questa domanda, però, i due non hanno saputo rispondere, anche se non hanno affatto disdegnato l’idea di compiere questo passo importante.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Successivamente, poi, i due hanno parlato anche di cose più frivole, come ad esempio le vacanze e le prossime destinazioni che vorrebbero visitare insieme. I due andranno a Capri verso fine mese, ma partiranno anche ad agosto, solo che non sanno ancora che meta raggiungere. Infine, poi, Martina ha chiuso la diretta dicendo che lei e Ciro siano davvero molto complici, in quanto parlano tanto, spesso anche del loro percorso a Uomini e Donne e delle emozioni che hanno vissuto durante tutto il lungo trono di Martina. Insomma, a quanto pare, sembra proprio che nulla possa scalfire la loro unione.