La relazione tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino è giunta al termine dopo Uomini e Donne. I due avevano lasciato la trasmissione entusiasti di cominciare questo nuovo percorso di vita insieme, ma dopo poco tempo sono cominciati i primi intoppi, che hanno portato di recente ad una rottura alquanto drastica. A quanto pare, però, il cavaliere non ha atteso molto prima di rifarsi una vita, sta di fatto che è stato beccato in compagnia di un’altra donna. Come avrà reagito Rosanna?

Giuseppe beccato con un’altra donna dopo Rosanna: cosa è emerso

Giuseppe Molonia ha voltato pagina dopo Rosanna Siino. Il cavaliere sembrava essere estremamente preso dalla donna, ma le cose hanno preso una piega inaspettata. A distanza di poco dalla diffusione della notizia della loro separazione, però, l’uomo è stato beccato in compagnia di un’altra donna. La persona in questione è stata immortalata di spalle, pertanto, non si sa chi sia di preciso né, tanto meno, se faccia parte di Uomini e Donne oppure no.

Quello che si è evinto dalla segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, però, è che tra i due sembra ci sia una certa sintonia e complicità, sintomi che denotano una precisa volontà da parte del cavaliere di gettarsi il capitolo Rosanna alle spalle. Per il momento, però, l’aspirante ballerino non è intervenuto sulla faccenda per chiarire la sua posizione a riguardo.

La reazione di Rosanna e i commenti dei fan di Uomini e Donne

Nel frattempo, come avrà reagito Rosanna? La donna non si sta certamente affliggendo durante questo periodo, anzi. La dama ha pubblicato di recente dei contenuti sui social in cui si è mostrata insieme a degli uomini. Molto probabilmente sono solamente degli amici, ma in ogni caso, questo denota il fatto che la donna non stia pensando molto al suo ex o, perlomeno, è ciò che sta mostrando attraverso i suoi canali social.

In queste ore, poi, la donna ha voluto sfoggiare anche il suo corpo mostrandosi in bikini distesa al mare mentre è intenta a prendere il sole. Il contenuto in questione è una pubblicità ad un costume che le è stato gentilmente omaggiato da un brand. In tanti sono stati gli utenti del web che hanno commentato il post in questione. Alcuni si sono complimentati con lei per il suo fisico, mentre altri si sono soffermati sull’assenza di Giuseppe. La donna, però, non ha proferito parola a riguardo. Non resta che attendere per vedere come evolverà questa faccenda.