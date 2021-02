La Caserma, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 24 febbraio

A Levico arriva la neve. Il docu-reality La Caserma taglia il traguardo della quinta puntata, in onda mercoledì 24 febbraio, con la prima vera nevicata di stagione. Chissà se il nuovo clima contribuirà a raffreddare gli animi di Emanuele Cimadoro ed Elia Cassardo, due dei protagonisti della bravata compiuta in caserma nel cuore della notte, che è costata loro come punizione qualcosa come “un centinaio” di flessioni sotto gli occhi del maratoneta Simone Cadamuro al termine della quarta puntata.

Anticipazioni quinta puntata de La Caserma, mercoledì 24 febbraio 2021

Cosa succederà nella quinta puntata de La Caserma? Le primissime anticipazioni sono state svelate dal breve filmato trasmesso alla fine dell’ultimo appuntamento, andato in onda eccezionalmente di martedì per fare spazio alla diretta del voto di fiducia preceduto dal discorso programmatico di Mario Draghi al Senato. Oltre alla neve, l’istruttore capo Daretti annuncerà al gruppo una novità destinata a cambiare in maniera radicale gli equilibri all’interno della caserma. In più capiremo gli sviluppi della storia tra William LaPresa ed Elena Santoro, dopo il violento litigio scoppiato durante la quarta puntata: tra i due è tutto finito o c’è ancora una flebile speranza di rivedere i due fare di nuovo coppia insieme?

I nuovi capitani della squadra blu e squadra rossa

Le anticipazioni sulla quinta puntata de La Caserma ci svelano che Daretti assegnerà a due nuove persone il ruolo di capitano rispettivamente della squadra blu e squadra rossa. A partire dal prossimo appuntamento, quindi, la stabilità (tra virgolette) del gruppo verrà messa a dura prova dalla decisione presa da Renato Daretti, il temibile capo istruttore del docu-reality in onda su Rai 2: come reagiranno le reclute al cambiamento imposto dal leader? Che aria si respirerà dopo la nomina dei nuovi capitani? Tutte domande che troveranno risposta all’inizio della prossima puntata.

William Lapresa ed Elena Santoro, volano gli stracci

Dagli spoiler sulla quinta puntata de La Caserma in onda il 24 febbraio veniamo a conoscenza di come il rapporto tra William Lapresa ed Elena Santoro sia giunto al capolinea. Tra i due continueranno a volare stracci, e stavolta sarà il giovane di Granarolo dell’Emilia a sfogarsi contro la ragazza, dopo averla accusata anche durante la puntata trasmessa martedì di essere doppiogiochista e di voler approfittare di lui soltanto per la sua popolarità sui social. Quale sarà la reazione di Elena di fronte all’ennesimo scontro verbale con il gemello di Nicholas?

Andrea Fratino a rischio espulsione

Intanto, nella prossima puntata de La Caserma sarà valutato il lavoro svolto da Andrea Fratino, già graziato dall’istruttore capo nel corso del quarto appuntamento. La bravata trasmessa nel finale di puntata non potrà non avere delle conseguenze sul resto del gruppo e, in particolare, sullo studente 19 enne di Ossona (Milano). In qualità di responsabile delle camerate, Fratino avrebbe dovuto evitare l’ennesimo episodio controverso scoppiato di notte, ma così non è stato: dopo l’ultimatum della scorsa puntata, Daretti concederà una nuova possibilità ad Andrea o deciderà per la sua espulsione?

Esercitazione al Forte Belvedere

Proseguendo nella lettura delle anticipazioni sulla penultima puntata de La Caserma, sappiamo anche che il gruppo sarà chiamato a una nuova esercitazione. Stavolta si svolgerà presso il Forte Belvedere, una delle fortezze più grandi del nostro Paese. La prova sarà vissuta dai ragazzi con umori diversi, e a farne le spese sarà in particolare Emanuele Cimadoro. Il ragazzo sprofonderà nello sconforto più totale, per fortuna però durante il suo percorso la matricola 21 enne di Fino Mornasco è riuscita a farsi tanti amici: saranno proprio loro a tirarlo su di morale, cercando di fargli tornare il sorriso nel minor tempo possibile.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Scopriremo questo e altro ancora nel corso della quinta puntata de La Caserma, in onda mercoledì 24 febbraio alle ore 21:20 su Rai 2, al termine del tradizionale appuntamento con il Tg2 Post di Manuela Moreno.

Potrebbe interessarvi anche: Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman avrà un ruolo nella fiction di Rai Uno: ecco quale