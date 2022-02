Domenica 13 febbraio si disputerà lo slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali 2022. Tra i protagonisti più attesi c’è anche il nostro Luca De Aliprandini, reduce da uno stop forzato di tre settimane in seguito all’infortunio rimediato durante il gigante di Adelboden in Coppa del Mondo. L’azzurro si augura di recuperare la forma migliore per poter essere tra gli atleti che punteranno a una medaglia.

Fin qui lo sciatore originario di Cles (provincia di Trento) ha confermato di essere tra i migliori del lotto. Se si esclude il fuoriclasse elvetico Marco Odermatt, dominatore assoluto della stagione, l’azzurro se l’è sempre giocata con gli atleti di maggiore livello, tra cui l’austriaco Manuel Feller, il norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Alexis Pinturault. Nella Coppa di specialità è in quinta posizione, a una manciata di punti dal secondo classificato, vale a dire l’austriaco Feller.

A seguire le informazioni da conoscere sull’orario e dove vedere lo slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è lo slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali 2022?

La prima manche dello slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario domenica 13 febbraio alle 3:15 (ora italiana), mentre la seconda manche è in programma per le 6:45 (ora italiana).

Dove vedere lo slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

Tutte e due le manche saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno vedere la prima e la seconda manche direttamente su Eurosport, visibile ai canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

L’Italia continuerà a incrociare le dita fino all’ultimo per il pieno recupero di Luca De Aliprandini in vista dello slalom gigante uomini di domenica prossima. Lo scorso anno, in occasione dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo, lo sciatore trentino conquistò un fantastico argento nella disciplina più tecnica dello sci alpino. E chissà che non possa ripetere la stessa prestazione di dodici mesi fa anche a Pechino, dove comunque vada avrà il rispetto di pubblico e avversari.

Dove vedere lo slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming delle due manche dello slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile su RaiPlay gratis. In alternativa sarà possibile seguire a pagamento le due manche sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere più nel dettaglio il programma completo, consultate il calendario delle gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2022.

Qui invece un riepilogo delle principali gare di sci alpino ai Giochi Olimpici di Pechino: