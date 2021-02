Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman avrà un ruolo nella fiction di Rai Uno: ecco quale

Il popolare attore turco Can Yaman dovrebbe partecipare e avere un ruolo nella fortuna serie tv di Rai Uno Che Dio ci aiuti 6 che vede come protagonista Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci. La star turca, divenuto famoso anche in Italia grazie alla serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, che viene mandata in onda su Canale 5, debutterà come attore anche sul piccolo schermo italiano e lo farà senza aver bisogno di un doppiaggio.

Yaman, infatti, ha frequentato in Turchia il Liceo italiano Imi di Istanbul e questo gli permette di parlare molto bene la nostra lingua, tanto da non aver bisogno di alcun doppiaggio durante le scene che lo vedranno coinvolto in Che Dio ci aiuti 6. Se poi, inoltre, ci mettiamo in conto che i rumors vedono Can pronto alla convivenza con la fidanzata Diletta Leotta, non possiamo che prendere coscienza che avendo una fidanzata italiana ha potuto anche perfezionare maggiormente l’italiano.

Che ruolo avrà Can Yaman in Che Dio ci aiuti 6? L’indiscrezione

Come viene riportato anche sul sito ‘tvsoap.it’, infatti, Can Yaman sarà presente sul set di Che Dio ci aiuti 6 nella giornata di domani, mercoledì 17 febbraio, e in quella di giovedì 18 febbraio 2021. Le riprese dell’ultima stagione della fiction di Rai Uno che va in onda alle ore 21:20 circa il giovedì sera, infatti, non sono ancora state ultimate.

Sebbene Che Dio ci aiuti 6 tenga compagnia già da diverse settimane ai telespettatori in prima serata, gli episodi non sono stati registrati tutti. Questo, infatti, lascerebbe pensare che la presenza di Can Yaman sarà nelle ultime puntate della fiction e, di conseguenza, sul finale di stagione. Il ruolo che interpreterà sarà quello di Guest Star, non essendo ancora stato registrato nulla, però, non è dato sapere se interpreterà proprio sé stesso o cosa farà nel dettaglio.

Insomma…Yaman è pronto al debutto pure sul piccolo schermo italiano, anche se non è la prima volta che lo vediamo tra i nostri confini: due volte è stato ospite a ‘C’è Posta per Te‘ ed è stato protagonista insieme a Claudia Gerini dello spot per la De Cecco. Rimane curioso, comunque, che la prima volta in una fiction italiana sarà su quella rete che qualche settimana fa lo aveva criticato nel programma ‘La Vita in Diretta’ dicendo che non sapeva chi fosse.