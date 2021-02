Discorso Draghi al Senato, la programmazione TV di Rai, Mediaset e La7

Oggi, mercoledì 17 febbraio, è il giorno del discorso di Draghi al Senato, dove il nuovo governo si presenterà per chiedere la fiducia. Il primo passaggio istituzionale a Palazzo Madama della giornata odierna sarà poi replicato domani a Montecitorio, quando l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europea dovrà ottenere i voti necessari per la fiducia anche alla Camera. Alla luce della composizione del governo e della maggioranza che lo sostiene, le attenzioni si concentreranno soprattutto sulle dichiarazioni programmatiche del premier più che sull’esito delle votazioni.

Di seguito l’orario di inizio del discorso di Mario Draghi al Senato e la programmazione televisiva di Rai, Mediaset e La7, che seguiranno in diretta l’evento politico di giornata.

Orario e diretta TV del discorso di Draghi al Senato

Mario Draghi inizierà il suo discorso programmatico al Senato alle ore 10:00, attraverso cui esporrà ai parlamentari di Palazzo Madama come il nuovo governo intenda muoversi da qui in avanti per affrontare la crisi sanitaria ed economica in cui è piombato il Paese dopo l’esplosione della pandemia. Per le operazioni di voto si dovrà invece attendere fino alle 22:00 di stasera, quando si saprà se l’esecutivo avrà superato questo primo esame.

La diretta TV del discorso di Draghi al Senato sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle ore 9:57, con lo slittamento dell’appuntamento tradizionale di Storie Italiane. I telespettatori di Canale 5, invece, avranno modo di seguire in diretta le parole di Mario Draghi all’interno di Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Allo stesso modo, su La7 il discorso di oggi del premier verrà seguito dai programmi Coffee Break e L’Aria che Tira, con la conferma in toto del palinsesto mattutino.

Sempre sulla Rai segnaliamo la programmazione di Rai 2: al mattino, dalle ore 10 Tg2 Italia seguirà l’importante giornata politica con gli interventi di ospiti qualificati come Giusy Franzese (giornalista de Il Messaggero) e Beniamino Caravita (professore ordinario di Diritto Pubblico alla Sapienza di Roma).

Per quanto riguarda invece la diretta del voto di fiducia di questa sera, l’appuntamento in televisione è su Rai 2 e Rete 4: sul secondo canale Rai Tg2 Italia seguirà le votazioni in tempo reale dalle 21:30 alle 23:00, mentre su Rete 4 toccherà a Stasera Italia di Barbara Palombelli trasmettere la diretta televisiva del voto.

Infine, segnaliamo che sarà possibile vedere il discorso di Draghi di oggi al Senato in streaming sulle piattaforme streaming Rai Play, Mediaset Play e sul sito ufficiale di La7 da PC, smartphone e tablet.