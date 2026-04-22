Stasera, mercoledì 22 aprile in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip con l’undicesima puntata stagionale. La diretta è slittata di 24 ore rispetto al consueto appuntamento del martedì per lasciare spazio alla semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como trasmessa ieri sera, ma il doppio appuntamento settimanale rimane confermato: venerdì 24 aprile ci sarà una nuova diretta, con due serate ravvicinate che promettono di tenere alta la tensione nella Casa. Alla conduzione c’è sempre Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, in un programma prodotto da Endemol Shine Italy che continua a macinare ascolti: la puntata di venerdì scorso ha raggiunto il 17,3% di share, superando lo show di Rai “Dalla strada al palco” fermo al 16,7%. Non sorprende quindi che Mediaset abbia ufficializzato il prolungamento del reality, spostando la finale a martedì 19 maggio 2026.

Scontri, cupido e un televoto dal finale incerto

Il centro di tutto, in questa puntata, è la prima finalista ufficiale del Grande Fratello Vip: Antonella Elia, premiata dal pubblico al televoto della decima puntata davanti ad Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Una vittoria che ha però innescato una reazione durissima da parte di Paola Caruso, colpita proprio dalla scelta di Antonella di mandarla al televoto come primo atto da finalista. La motivazione è stata senza filtri: “Mando Paola al televoto perché non mi piace come si comporta”. La risposta della Caruso non si è fatta attendere, tra sarcasmo tagliente e minacce legali: “Vinci così poi me li dai in avvocati i soldi che vinci”. La situazione è poi degenerata in piena notte, con la Caruso che ha dichiarato di voler abbandonare il reality. Stasera le due si ritroveranno faccia a faccia in un confronto che si preannuncia incendiario.

Altro nodo della serata è Francesca Manzini, al centro di polemiche per una coreografia che ha diviso la Casa tra chi la difende e chi attacca senza mezzi termini i suoi cosiddetti “tecnicismi”. La tensione con Antonella Elia è ormai strutturale, e l’ultimo innesco è stato Freezzolino, il piccolo alieno-pupazzo entrato nella Casa come prova creativa: Francesca era stata scelta come sua compagna per la notte, ma proprio attorno a questo personaggio è scoppiata una nuova lite notturna. Stasera avrà la possibilità di rispondere pubblicamente alle accuse, dopo le scintille della notte con Alessandra Mussolini.

Mussolini è invece protagonista su un altro fronte, quello sentimentale: nei panni di una sorta di Cupido della Casa, ha tentato di guidare le dinamiche amorose tra Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi, con risultati tutt’altro che pacifici. I suoi consigli hanno portato scompiglio, cambi di rotta ed effusioni inaspettate, tra cui il bacio tra Raul e Lucia, scattato durante un gioco con le caramelle portate dalla Caruso dal Monolocale: per i telespettatori sono già la nuova coppia della Casa. Il bacio è arrivato dopo la rottura tra Lucia e Renato, originata dal cosiddetto “tanga gate” delle puntate precedenti. Tra Alessandra e Renato, nel frattempo, è scontro aperto, e stasera anche la mamma di lei, Nuccia, avrà qualcosa di molto chiaro da dirgli.

Non manca poi la questione del “Raimondo conteso”: Raimondo Todaro è da sempre al centro delle attenzioni di Francesca Manzini, ma Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia hanno messo in piedi un piano per dividere la coppia. Riusciranno nell’intento?

Sullo sfondo, il televoto in corso che coinvolge Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso: il pubblico sta scegliendo sia chi premiare con l’immunità sia chi condannare al prossimo televoto eliminatorio. Secondo i sondaggi circolati nelle ultime ore, Adriana Volpe guiderebbe con circa il 63% delle preferenze, seguita da Mussolini al 29% e dalla Caruso ferma sotto il 7%. Se le percentuali venissero confermate, sarebbe una serata particolarmente difficile per Paola Caruso, ma il comunicato di Mediaset avverte che il risultato del voto porterà con sé un’emozione davvero imprevista per una delle tre concorrenti.

Copertina creata tramite intelligenza artificiale