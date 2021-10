Spillo, nome d’arte di Simone Milani, è un ballerino professionista di Amici, che nel suo curriculum vanta prestigiose collaborazioni. Ha ballato infatti per l’artista intenzionale Laura Pausini, l’attore e registra Alessandro Siani, il rapper Random e tanti altri nomi dello spettacolo.

Ma conosciamo meglio chi è Spillo, con una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Biografia di Spillo

Spillo nasce il 27 gennaio 1998 a Roma. All’età di 7 anni inizia la sua formazione come ballerino presso la Kledi Dance, la scuola di ballo di Kledi Kladiu, volto noto del talent show di Canale 5.

Il ragazzo impara in fretta, tant’è che a 16 anni già insegna. Il merito della sua crescita è da attribuire alla nota coreografa Alice Cimoroni, che lo aiuta a emergere tra i tanti ballerini che frequentano la scuola di danza della capitale.

L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva nel 2011, in occasione dello show “Un amico è così” di Lorella Cuccarini. Seguono poi le partecipazioni alla serie TV “Maggie e Bianca” su Rai Gulp al Wind Summer Festival nella coreografia realizzata per il cantante Riki, vincitore della sezione canto nella sedicesima edizione di Amici.

Nel 2019, otto anni dopo la prima performance in televisione, Spillo fa il suo debutto ad Amici in qualità coreografo, dopo essere stato scelto da Giuliano Peparini, fratello dell’insegnante di ballo Veronica Peparini e direttore artistico del talent.

Curiosità su Spillo

Cominciamo col dire che Spillo è uno dei migliori amici di Andreas Muller, vincitore di Amici 16 e fidanzato della Peparini. E a proposito di sentimenti, attualmente ha una relazione con Federica Criscione, anche lei ballerina, che il pubblico ha conosciuto grazie al videoclip del brano “Mediterranea” di Irama, vincitore dell’edizione numero 17 di Amici.

A dimostrazione che per lui la danza è tutto, nel 2016 ha fondato Reunion [theoriginalnotfakes], un gruppo nato per offrire a tutti la possibilità di studiare danza. Restando sempre in tema, nel 2017 ha dato il via a Spillo Interview, uno spazio tutto nuovo online dove posta interviste a coreografi, insegnanti e ballerini.

Profilo Instagram

Su Instagram Simone Milani, in arte Spillo, si chiama @_spillo_. Al momento il profilo è seguito da oltre 80 mila follower.