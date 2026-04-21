Nella puntata del 21 aprile di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Classico, con un blocco piuttosto movimentato per Ciro Solimeno. Successivamente, poi, si è passati a quello Over, dove non sono mancate discussioni molto accese e decisioni.

Elisa Leonardi lascia lo studio di UeD, Ciro Solimeno la insegue

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata dal Trono Classico. Ciro Solimeno è uscito con entrambe le corteggiatrici, dando luogo a due esterne completamente differenti. Quella con Elisa Leonardi è stata un po’ più fredda, anche se alla fine è scattato un bacio. L’uscita con Martina Calabrò invece, è stata molto più romantica, sta di fatto che il bacio scattato tra di loro è stato molto più passionale. A rendere l’esterna molto importante, poi, è stata anche una confessione di Ciro, il quale ha rivelato che Martina sia la preferita della sua famiglia.

In studio Elisa si è detta particolarmente delusa, soprattutto per le parole importanti che Ciro ha detto a Martina circa la sua famiglia. La ragazza, con le lacrime agli occhi, ha detto di non sentirsi la persona adatta al tronista in questo momento, molto probabilmente farebbe bene a scegliere la sua rivale. I presenti in studio si sono schierati dalla parte di Elisa, soprattutto gli opinionisti, i quali hanno compreso perfettamente il suo stato d’animo e condiviso le sue parole. Anche Maria De Filippi ha speso parole in difesa di Elisa asserendo che, effettivamente, ad oggi Solimeno appaia più propenso per la Calabrò. Nel momento in cui la conduttrice ha chiesto al tronista con chi volesse ballare, Elisa è tornata al suo posto chiamandosi fuori, così Ciro ha ballato con Martina. Durante il ballo, la Leonardi è uscita dallo studio e Ciro l’ha seguita per parlarle.

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Nuovo scontro tra Sabrina e Davide, lui esce con un’altra

Poi si è passati al Trono Over con un blocco a quattro composto da Davide, Domenico, Cristina e Sabrina. Dopo la scorsa puntata di UeD, Domenico si è avvicinato a Sabrina dopo la rottura con Davide, mentre la donna si è continuata a sfogare accusando Davide di avere da tempo l’intenzione di volerla lasciare. In studio, infatti, tra i due c’è stata una nuova discussione molto accesa, durante la quale lui ha accusato la dama di averlo sempre fatto sentire sbagliato criticando ogni suo modo di fare. Lei, per contro, ha reagito dicendo di averlo sempre voluto spronare in quanto desiderava vivere con lui dei momenti un po’ più romantici. Ad ogni modo, i due hanno continuato ad accusarsi reciprocamente rimuginando su quanto accaduto tra di loro senza trovare un punto d’incontro.

Successivamente, poi, si è passati alla conoscenza tra Cristina e Davide ed è emerso che tra i due ci sia stato un bacio. Apprendere questa notizia, ovviamente, ha generato un certo turbamento in Sabrina, che non si aspettava un avvicinamento così precoce del cavaliere con un’altra donna. Cristina, inoltre, ha descritto il carattere di Davide in maniera completamente differente dalla Zago, sta di fatto che ha ammesso di averlo trovato molto socievole, simpatico e spigliato. I due, comunque, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza e di vedere come andrà a finire, malgrado le oscure previsioni di Marina Brachetta, la quale ha asserito di credere che questa conoscenza non durerà molto. Anche Domenico e Sabrina hanno deciso di continuare.