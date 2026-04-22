La serata di martedì 21 aprile 2026 ha avuto un protagonista indiscusso: la Coppa Italia, che su Canale 5 ha catalizzato l’attenzione di quasi cinque milioni di italiani. Per la seconda volta in stagione, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si è fermata per lasciare spazio al calcio, esattamente come era già accaduto il 3 marzo scorso, quando la semifinale di andata Como-Inter aveva aperto la strada a un exploit record di Affari Tuoi (5.876.000 spettatori e il 27,4% di share, miglior risultato stagionale del gioco dei pacchi).

La semifinale di ritorno Inter-Como, trasmessa in esclusiva assoluta dalle 20:40 direttamente da San Siro, partiva dallo 0-0 dell’andata e si è risolta con una rimonta nerazzurra sul 3-2 finale. Un match ad alta tensione, con Cristian Chivu alla guida dell’Inter e Cesc Fàbregas in panchina per il Como, che ha conquistato 4.851.000 spettatori pari al 24% di share. Canale 5 aveva però già incassato un risultato importante in access prime time, dove la copertura pre-partita Coppa Italia Live aveva raccolto 3.219.000 spettatori (15,7%) dalle 20:38 alle 21:01.

Nel frattempo, su Rai 1, Affari Tuoi ha tenuto botta con grande autorevolezza: 5.590.000 spettatori e il 25,9% di share, confermandosi il programma più visto della fascia access nonostante la concorrenza indiretta dell’hype calcistico. Da segnalare che Mediaset ha già programmato un altro stop de La Ruota della Fortuna per il 13 maggio 2026, quando Canale 5 trasmetterà la finale di Coppa Italia dall’Olimpico di Roma, mentre la semifinale Atalanta-Lazio del 22 aprile è stata dirottata su Italia 1, con Canale 5 tornata regolarmente in onda con il quiz di Scotti e la puntata dell’undicesima settimana del Grande Fratello Vip.

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Montalbano regge, Belve cresce e le altre reti si dividono il pubblico residuo

Su Rai 1, in prima serata, la replica de Il Commissario Montalbano ha dimostrato ancora una volta la forza senza tempo del personaggio creato da Andrea Camilleri: l’episodio Il giro di boa, diretto nel 2005 da Alberto Sironi e interpretato da Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Isabel Sollman, ha tenuto incollati allo schermo 2.853.000 spettatori con il 16,2% di share. La storia, che vede Montalbano imbattersi nel cadavere di un latitante ucciso due mesi prima durante la sua consueta nuotata mattutina, ha quindi confermato come certe produzioni non invecchino mai davvero.

Buona prestazione anche per Belve su Rai 2, che sale all’11,4% con 1.761.000 spettatori (preceduta da una presentazione da 1.383.000 e 6,5%). Ospiti di punta della puntata: Brigitte Nielsen, che ha affrontato tra gli altri il capitolo del matrimonio con Sylvester Stallone, Elettra Lamborghini e il rapper Shiva, intervenuto a ridosso dell’uscita del suo nuovo progetto discografico.

Su La7, DiMartedì ha raccolto 1.573.000 spettatori e il 9,8%, mentre la coda del programma, DiMartedì Più, ha portato a casa 428.000 spettatori e l’8,4%. Su Italia 1, Le Iene presentano: Il Verdetto si è attestato a 913.000 spettatori con il 7,1% (dopo un’anteprima da 922.000 e 4,2%). Molto più indietro gli altri: su Rai 3 FarWest ha segnato 457.000 spettatori (3%), su Rete 4 È Sempre Cartabianca si è fermata a 456.000 spettatori (3,5%), mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha radunato 536.000 spettatori con il 3,4%. Chiude la classifica Italia’s Got Talent su Tv8 con 320.000 spettatori e il 2%.