Di recente, Sebastiano Mignosa e Simona Cannata avevano lasciato Uomini e Donne insieme, lasciando tutti stupiti per la rapidità con cui sembrava che tra di loro fosse sbocciato un sentimento. A distanza di pochi giorni dalla loro uscita di scena, però, sul web hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni secondo le quali sembrava che tra i due fosse già arrivata la chiusura. La situazione è stata confermata da Simona, tuttavia, a generare sgomento sono state alcune segnalazioni appena emerse che vedono Sebastiano in compagnia di Elisabetta Gigante.

Le segnalazioni su Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante fuori da Uomini e Donne

In queste ore, sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sono trapelate delle segnalazioni inerenti Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. I due sono stati beccati insieme con delle valigie mentre erano intenti a controllare qualcosa sul cellulare. Dagli scatti in questione appare evidente che tra di loro sia in corso un ritorno di fiamma, situazione che, in realtà, era già stata anticipata un po’ di giorni fa da segnalazioni analoghe.

Prima ancora della diffusione della notizia della rottura con Simona, Sebastiano era stato beccato su di una nave diretta all’Isola D’Elba, dove vive Elisabetta. Questo aveva già fatto sorgere i sospetti che tra i due fosse in corso un riavvicinamento. Prima di questo momento, però, non erano trapelati foto o video in grado di confermare quanto ipotizzato. Alla luce di quanto emerso in queste ore, invece, la situazione sembra inequivocabile. Anche un altro dettaglio sta rendendo più chiara tutta la situazione ed è una IG Storie di Sebastiano. Il cavaliere ha pubblicato un messaggio nel quale ha spiegato di aver sempre ragionato con la testa nella sua vita. Stavolta, invece, ha deciso di seguire il suo cuore, in quanto è l’unico a fargli compiere le scelte più belle. Questo contenuto ha tutta l’aria di essere un riferimento a quanto accaduto con Elisabetta.

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La reazione degli utenti del web e di Simona Cannata

Gli utenti del web non hanno accolto di buon grado la cosa, sta di fatto che in molti si sono scagliati contro Sebastiano ed Elisabetta accusandoli di essere sempre stati d’accordo sin dall’inizio. Ad ogni modo, a confermare questo malcontento generale è stata anche Simona che, mediante i social, ha lasciato chiaramente trapelare il suo disappunto. La donna si è limitata a commentare con un freddo, conciso ed esaustivo “Okay” tutto quello che è emerso.

Ad ogni modo, adesso, ciò che stanno aspettando i telespettatori di Uomini e Donne è di vedere cosa succederà in trasmissione, considerando che Elisabetta fa ancora parte del parterre. Tra oggi e domani saranno effettuate due nuove registrazioni del programma, dunque, il pubblico è in fibrillazione in quanto si presume che gli opinionisti, soprattutto Tina Cipollari, possano scagliarsi duramente contro Elisabetta invitandola ad abbandonare il programma. Tuttavia, è probabile anche che sarà la donna a manifestare la sua intenzione di andare via per correre ai ripari dopo la diffusione di queste segnalazioni. Staremo a vedere.