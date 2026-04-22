Venerdì 24 aprile l’atletica leggera di alto livello sbarca in Kenya con il Kip Keino Classic Grand Prix 2026, tappa del World Athletics Continental Tour Gold e unico meeting di questa categoria nel continente africano. L’appuntamento è trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle 17, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento tecnico di Stefano Baldini.

Per questa settima edizione, lo Nyayo National Stadium accoglierà il meeting in una veste completamente nuova: per la prima volta nella sua storia, il Kip Keino Classic si svolgerà in notturna, con un programma che andrà dalle 16:00 alle 21:00 ora locale. Un cambio di format che si accompagna all’introduzione della tecnologia Wave Light, il sistema LED installato lungo le corsie che guida gli atleti verso i tempi obiettivo, già visto nei principali meeting internazionali. L’accesso all’evento sarà gratuito per il pubblico, una scelta organizzativa che riflette la volontà di puntare sulla crescita dello sport nel lungo periodo. La serata si concluderà con uno spettacolare show pirotecnico.

Non è un dettaglio secondario che il Kenya stia investendo così tanto sull’immagine di questo evento: il Paese ha recentemente annunciato la propria candidatura per ospitare i Mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031, e il Kip Keino Classic rappresenta una vetrina preziosa per dimostrare le proprie capacità organizzative sulla scena internazionale.

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Il cast stellare e le sfide più attese in pista e nel campo

Il protagonista più atteso sulle corsie di Nairobi è senza dubbio Ferdinand Omanyala, beniamino di casa che in questo stesso stadio, nel 2021, stabilì il record africano sui 100 metri con 9.77. Reduce da una vittoria in 9.98 secondi all’Addis Ababa Grand Prix, Omanyala se la vedrà con il canadese Aaron Brown, campione olimpico della 4×100, in quella che si preannuncia come una delle sfide più elettrizzanti della serata.

Sui 100 metri femminili è attesa anche Gabby Thomas, tre volte campionessa olimpica e mondiale, che arricchisce ulteriormente un programma già denso di stelle. Attenzione però a un aggiornamento rilevante: Emmanuel Wanyonyi, campione olimpico e mondiale degli 800 metri, non gareggerà nella sua distanza abituale ma si cimenterà nei 1500 metri, dove troverà avversari di primissimo piano come i connazionali Reynold Cheruiyot, Timothy Cheruiyot, Brian Komen e Abel Kipsang, oltre allo statunitense Jonah Koech.

Ricco anche il programma delle gare di campo, con i due campioni olimpici canadesi del martello pronti a dominare le rispettive specialità. Ethan Katzberg sarà al via per la sua quarta partecipazione consecutiva al Kip Keino Classic, mentre Camryn Rogers torna a difendere il titolo conquistato l’anno scorso: nella sua prima uscita stagionale ha già lanciato a 81,13 metri, migliorando il proprio record nordamericano ad Austin. Nei 400 metri maschili si sfideranno il bronzo olimpico dello Zambia Muzala Samukonga, il sudafricano Zakithi Nene e lo statunitense Brian Faust, argento mondiale indoor. Tra le altre presenze di spicco, Julius Yego, il keniano soprannominato “YouTube Man“, gareggerà nel giavellotto, e negli 800 metri femminili la campionessa mondiale keniota Lilian Odira affronterà l’etiope Nigist Getachew e Habtam Gebeyehu.

Una novità assoluta di questa edizione è l’introduzione di gare Under 20 sulle distanze dei 100 metri, 3000 metri piani e 3000 metri siepi, a testimonianza dell’attenzione crescente verso il vivaio atletico africano.