La tappa più lunga, la prova più temuta e una coppia inedita pronta a seminare il caos: la settima puntata di Pechino Express L’Estremo Oriente si preannuncia come una delle più memorabili dell’intera stagione. Appuntamento giovedì 23 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

804 chilometri e i Sette Mostri ad aspettare i viaggiatori

Da Nanjing a Dengfeng, passando per il Libro Rosso a Shouchunzhen: sono 804 chilometri quelli che separano le coppie ancora in gara dal traguardo di puntata, posizionato in cima a una ripidissima scalinata. È la tappa più lunga percorsa finora nel viaggio verso l’Estremo Oriente, e già questo basterebbe a renderla speciale. Ma il vero brivido arriverà prima, con la prova che il pubblico aspetta ogni anno con trepidazione e che i concorrenti, al contrario, temono come poche altre cose al mondo: i Sette Mostri.

Come da tradizione consolidata nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, sette “prelibatezze” della cucina locale decisamente lontane dalle nostre abitudini alimentari attendono i viaggiatori nei sette spicchi della ruota. Sarà la sorte a stabilire cosa toccherà a ciascuno di loro, senza possibilità di scampo. Una “merenda” che nessuno dimentica facilmente.

Allo start si presentano cinque coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper) e Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste). I Veloci arrivano da favoriti dopo aver dominato la tappa precedente i 355 km da Huizhou a Nanjing che aveva segnato anche l’eliminazione di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Gli Spassusi, finiti vittime di una Busta Nera eliminatoria.

Costa e Giulia Salemi: arrivano “Le Zanzare”

Se la tappa fosse già abbastanza caotica di per sé, ci pensa la produzione ad alzare ulteriormente l’asticella. Durante la corsa farà il suo ingresso in gara una coppia del tutto inedita: Costantino della Gherardesca, il “capitano” dello show, affiancato dalla sua inviata per la Cina Giulia Salemi, insieme ribattezzati Le Zanzare un nome che già dice tutto sul tipo di disturbo che intendono arrecare alle altre coppie.

Il sodalizio tra i due si è già fatto notare nelle puntate precedenti: nella sesta, Costantino si era calato in una teca piena di larve, cimici e scarafaggi pur di dimostrare a Giulia come affrontare la prova, in un momento immediatamente diventato cult. Giulia, dal canto suo, è uno dei tre inviati di questa edizione insieme a Lillo che racconta l’Indonesia e Guido Meda, voce del Giappone, terza e ultima tappa del viaggio.

Ma il vero colpo di scena riguarda ciò che Giulia porterà con sé in gara: la Fariba Flag, il malus di puntata che prende il nome da sua madre Fariba Tehrani, sua compagna indimenticabile nell’edizione in cui Giulia era concorrente. Un oggetto che, nelle mani giuste o sbagliate, dipende dal punto di vista può ribaltare le sorti della gara e che coinvolgerà direttamente la madre di Giulia.

Al termine della tappa, la consueta Busta Nera rivelerà se la puntata sarà eliminatoria o se tutte le coppie potranno tornare in gara la settimana successiva, quando l’ultima tappa cinese metterà in palio i boarding pass per il Giappone. La stagione, nel frattempo, mantiene ascolti stabili intorno ai 559.000 spettatori e il 2,6% di share dopo le prime sei puntate.