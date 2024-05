Domani, sabato 18 maggio 2024, andrà in onda durante il pomeriggio di Canale 5, una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Stessa cosa accadrà poi, come sempre, anche domenica 19 maggio. Tanti gli ospiti che popoleranno lo studio e si racconteranno ai microfoni della trasmissione. Ed indovinate un po’? Ci saranno anche i finalisti di Amici 23. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli e chi altro ci sarà.

Verissimo, ospiti sabato 18 maggio 2024

Partiamo dagli ospiti che saranno presenti a Verissimo sabato 18 maggio 2024. Raiz, il noto attore e cantautore napoletano rilascerà un’intervista particolarmente intensa alla Toffanin in un momento della sua vita che è molto difficile e doloroso. Ci saranno poi: Daniele Bossari che ha pubblicato un libro dal titolo Cristallo, Juliana Moreira e i figli avuti da Edoardo Stoppa, attualmente all’Isola, Lua e Sol. Inoltre saranno presenti Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione insieme ai loro bambini Ethan e Achille, per la gioia dei fan di Uomini e Donne.

Come vi avevamo già anticipato ad inizio articolo, durante la puntata di Verissimo di sabato, la puntata dedicherà un grande spazio anche ad Amici 23 la cui finale si terrà proprio la sera stessa. Saranno infatti presenti i sei finalisti di questa edizione del talent: i ballerini Marisol e Dustin ed i cantanti Mida, Petit, Holden e Sarah. Uno di loro vincerà il programma!

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Verissimo, ospiti domenica 19 maggio 2024

Che cosa accadrà invece durante la puntata di Verissimo di domenica 19 maggio? In studio con Silvia Toffanin arriverà Orietta Berti che sarà tra i giudici del nuovo programma Io canto family ed ha appena lanciato la sua canzone estiva, insieme a Fiorello, che è intitolata Una vespa per due. Rimanendo in tema musica, ci sarà anche Big Mama che ha pubblicato il libro Cento occhi. Inoltre saranno presenti Andreas Muller e Veronica Peparini, diventati genitori di due gemelline: Ginevra e Penelope. In studio saranno presenti anche Olivia e Daniele, i figli che la Peparini ha avuto da una precedente relazione.

Ma non è finita qui. A Verissimo ci saranno Manila Nazzaro con Stefano Oradei, reduci dalle nozze. Per la prima volta, guarderanno le immagini girate al loro matrimonio, celebrato lo scorso 13 di maggio. Ed infine una grande gioia per tutti i fan di Terra amara visto che ci sarà l’attrice che interpreta Zeynep, Umit Beste Kargin.