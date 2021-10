Questo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 ottobre, Verissimo ritorna con un nuovo doppio appuntamento. Dopo il successo nella sfida degli ascolti TV contro “Da noi…a ruota libera” in onda su Rai 1, lo storico rotocalco di Canale 5 si prepara a ripetere gli ottimi ascolti fatti registrare nelle prime settimane di programmazione.

Quali saranno gli ospiti delle prossime due puntate di Verissimo? Trovate la risposta nelle prossime righe del nostro approfondimento di oggi.

Verissimo, gli ospiti delle puntate di sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021

Gli ospiti della decima e undicesima puntata della nuova edizione di Verissimo saranno Raimondo Todaro, Anna Valle, Bianca Atzei, Lello Arena, Fabio Modugno, Lola Ponce, Romina Power, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Sabato 23 ottobre Silvia Toffanin intervisterà l’ex maestro di Ballando con le stelle, l’attrice della miniserie televisiva “Luce dei tuoi occhi”, la cantante originaria di Milano (felicemente fidanzata con il comico Stefano Corti), il celebre cabarettista napoletano e il figlio dell’indimenticato Modugno. Il secondo appuntamento di questa settimana avrà per protagoniste invece la seconda classificata del discusso talent Star in the Star, l’ex moglie di Al Bano, il conduttore del Grande Fratello Vip 6, nonché direttore del settimanale Chi, e la nota giornalista del Tg5.

Per Raimondo Todaro, oggi insegnante di ballo ad Amici, sarà la prima volta come ospite a Verissimo. Il pubblico avrà modo di vederlo nella puntata di sabato pomeriggio, in onda su Canale 5 dalle 16:30. E chissà che la Toffanin non possa/voglia stuzzicarlo riguardo al chiacchierato ritorno di fiamma con la moglie Francesca Tocca, anche alla luce delle anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 21.

Sarà interessante anche l’intervista che Anna Valle concederà al rotocalco televisivo di Canale 5, dopo il grande successo ottenuto con la miniserie “Luce dei tuoi occhi” (regia di Fabrizio Costa e Simone Poggi). Su Twitter la recitazione della Valle ha messo tutti d’accordo, con una marea di complimenti per l’ex Miss Italia (correva l’anno 1995), oggi una delle più affascinanti attrici della televisione italiana.

Nella puntata di sabato troverà poi spazio la storia di Bianca Atzei, ex concorrente dell’Isola dei famosi ed ex fidanzata di Max Biaggi. Dalle anticipazioni pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram del programma, sappiamo già che Bianca racconterà la sua storia. Di recente, l’artista di origini sarde ha svelato di aver perso un bambino. Ai suoi follower ha raccontato di aver provato ad avere un figlio insieme all’inviato de Le Iene per un anno, e dopo esserci finalmente riuscita è arrivato il dramma dell’aborto.

Di domenica riflettori puntati su Lola Ponce e Romina Power. La prima è reduce dal secondo posto in Star in the Star, lo show musicale in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi che si è rivelato fin da subito un flop d’ascolti. Nel talent la cantante argentina indossava la maschera di Mina. Infine lei, Romina Power, che di certo non ha bisogno di presentazioni. A distanza di anni, sono ancora tanti gli italiani a credere nella reunion di Romina e Al Bano, e non solo a livello artistico.