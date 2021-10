Amici 21 torna domenica pomeriggio su Canale 5 con la sesta puntata. Le anticipazioni della registrazione svoltasi nella giornata di ieri, mercoledì 20 ottobre, ci rivelano che nel prossimo appuntamento assisteremo a una doppia eliminazione: la prima, se vogliamo, telefonata, la seconda un po’ meno, anche se nessuno può gridare di certo allo scandalo, come invece si sarebbe potuto fare di fronte all’eliminazione di Mattias “Matt” Nigiotti. Ma questa è un’altra storia.

Di seguito vi raccontiamo tutto quello che verrà trasmesso in onda nella prossima puntata di Amici del 24 ottobre, grazie agli spoiler del portale quellochetuttivoglionosapere.it.

Amici 21, le anticipazioni sulla puntata del 24 ottobre

Le anticipazioni sulla puntata di Amici 21 del 24 ottobre ci svelano i nomi dei due allievi eliminati definitivamente dalla scuola: Flaza e Giacomo Vianello. La prima è stata di fatto espulsa dalla scuola su decisione dell’insegnante Lorella Cuccarini, per non aver rispettato gli orari della prova costume. Dopo di lei è toccato a Giacomo lasciare il programma, stavolta su decisione di Rudy Zerbi, il suo insegnante, che dopo la mancata conferma della maglia nel corso dell’ultima puntata ha scelto di dare un’opportunità a Simone. A livello umano dispiace, chiaro, ma non è un’eliminazione così sorprendente, visto che Zerbi non è mai stato davvero convinto sul talento del 23enne di Marghera.

La classifica di Giorgia: primo Albe, ultimo Tommaso

Ospite della sesta puntata di Amici 21 sarà Giorgia (oltre a lei saranno presenti però anche Pio e Amedeo). Dalle anticipazioni sulla registrazione del 20 ottobre sappiamo che l’artista ha stilato la cosiddetta “classifica degli inediti”, in base alle performance degli allievi di canto della scuola.

Queste le sue scelte:

Albe Rea Alex LDA Luigi Tommaso

Nicol non ha potuto prendere parte alla gara perché a letto con la febbre. Invece Tommaso Cesana, la cui esibizione non è stata giudicata in maniera positiva da Giorgia, va direttamente in sfida per la prossima puntata. Sfida che Tommaso ha già dovuto affrontare nel corso dell’ultima registrazione su proposta dell’insegnante Anna Pettinelli, ma superata brillantemente dal 20 enne di Padova (allievo di Lorella Cuccarini).

Albe e Serena si baciano: è nata una nuova coppia?

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21 ci confermano che Albe e Serena Carella si sono baciati. Oltre al bacio in puntata, Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi e al pubblico un video che ritrae i due allievi insieme in casetta: è nata una nuova coppia?

In attesa di nuovi sviluppi, possiamo confermarvi che anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati andare a un bacio davanti alle telecamere, andando così a ufficializzare il chiacchierato ritorno di fiamma delle ultime settimane. Che dire, tutto bene quel che finisce bene.