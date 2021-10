Francesca Tocca è una danzatrice italiana, famosa per ricoprire il ruolo di ballerina professionisti ad Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Insieme a lei ballano anche Giulia Stabile, Elena D’Amario e Giulia Pauselli. Nel 2014 ha sposato Raimondo Todaro, anche lui maestro di ballo, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le stelle prima e Amici poi, in qualità di insegnante di danza. Dalla loro storia d’amore è nata una bambina, che i due hanno chiamato Jasmine.

Ma conosciamo meglio chi è Francesca Tocca: segue ora una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Biografia di Francesca Tocca

Francesca nasce a Catania il 24 luglio 1989. Fin da piccola si avvicina al mondo della danza, con una predilezione particolare per i balli di coppia. Nella città etnea, all’età di 16 anni, una giovanissima Francesca conosce un altrettanto giovane Raimondo Todaro, in quegli anni già protagonista a livello nazionale e internazionale.

Francesca e Raimondo iniziano la loro relazione quando lei ha 19 anni e lui 21. Nel 2014 decidono di sposarsi, matrimonio coronato dalla nascita della piccola Jasmine. Un anno più tardi, nel 2015, entra nel cast dei ballerini professionisti di Amici, dove ha modo di esibirsi da sola, con gli altri maestri di ballo o in coppia con gli allievi della scuola.

Ed è proprio uno di loro la causa della fine del matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro: lui si chiama Valentin, allievo della diciannovesima edizione della scuola di Amici. Prima ancora di ufficializzare la loro storia, Francesca e Valentin si sono baciati in un’esibizione durante una delle puntate del pomeridiano di Amici.

Alla fine di agosto 2020, Francesca ha annunciato la fine della storia con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, tramite un messaggio postato in una Storia su Instagram: l’ex coppia non ha mai voluto chiarire il motivo della rottura, lasciando dunque un alone di mistero sulla vicenda.

A distanza di un anno, fonti ben informate del gossip danno per certo il ritorno di fiamma tra Francesca e Raimondo, che nel frattempo è arrivato ad Amici dove veste il ruolo di insegnante di ballo al posto di Lorella Cuccarini (promossa come insegnante di canto).

Curiosità su Francesca Tocca

A differenza di tanti altri ballerini professionisti di Amici, Francesca Tocca non è passata per il percorso formativo della scuola televisiva più famosa d’Italia.

Prima del suo approdo al talent di Canale 5, la ballerina siciliana ha danzato dall’età di 16 anni in coppia con Raimondo Todaro, che sarebbe poi diventato suo marito e il padre di sua figlia. Insieme i due hanno anche aperto una scuola di danza nella loro città natale, due anni prima che Francesca ricevesse la chiamata dalla produzione di Amici per partecipare al popolare programma televisivo.

Profilo Instagram

Su Instagram Francesca Tocca si chiama @francescatocca. Al momento il suo profilo conta oltre 300.000 follower.