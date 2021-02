La Caserma, le anticipazioni della terza puntata in onda il 10 febbraio

La Caserma tornerà in onda con la terza puntata mercoledì 10 febbraio. Il secondo appuntamento trasmesso ieri sera si è concluso con Martina Albertoni in sala istruttori a esprimere il proprio disagio all’interno del contesto televisivo, dopo essere stata accusata da parte dei suoi compagni di avere un atteggiamento svogliato. All’origine del malcontento di alcuni componenti del cast la sconfitta subita nella corsa zavorrata, dove la squadra rossa ha prevalso su quella blu. Particolarmente acceso, al riguardo, lo scontro tenutosi tra Martina e Andrea Fratino. Quale sarà il futuro della ragazza originaria di Castelfranco di Sopra?

Anticipazioni terza puntata de La Caserma, mercoledì 10 febbraio 2021

Cosa succederà nella terza puntata de La Caserma? Nel nostro approfondimento abbiamo selezionato alcuni dei temi principali che verranno trasmessi su Rai 2 nella prima serata di mercoledì prossimo. Durante i minuti iniziali la protagonista sarà senza dubbio Martina, dopo il finale aperto della seconda puntata. Riflettori poi accesi sugli amori che nasceranno (e consolideranno) all’interno della caserma militare di Levico Terme. Per ultimo avremo anche modo di parlare di una serata iniziata nel migliore dei modi ma destinata a concludersi malissimo per le reclute.

Ma cominciamo subito, come promesso, con Martina, che da grande sogna di lavorare su una nave da crociera.

Martina Albertoni rimane

Le anticipazioni sulla terza puntata de La Caserma in onda il 10 febbraio ci rivelano che Martina Albertoni deciderà di rimanere, superando dunque le incomprensioni dei primi giorni. Nel filmato trasmesso al termine dell’appuntamento di ieri sera si vede la 19 enne aretina stringere in un tenero abbraccio un’altra sua collega. La sua permanenza non era affatto scontata, anche se l’ultimo post pubblicato su Instagram – che la ritrae durante il programma – ed il commento a seguito potevano far presagire il lieto fine della vicenda.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Due reclute a letto insieme

Sempre dalle immagini mostrate come anteprima della terza puntata de La Caserma sappiamo che due concorrenti saranno sorpresi dalle telecamere a letto insieme. Di chi si tratta? In attesa di scoprirlo guardando il nuovo episodio di mercoledì prossimo, ricordiamo le due coppie nate nella serata di ieri: William Lapresa ed Elena Santoro, insieme a George Ciupilan e Linda Mauro. Entrambe le nuove coppie si sono rese protagoniste di un bacio appassionato, con tanto di commento da parte della modella di Nova Milanese: “Anche se più piccolo (rivolgendosi a George) come modi è simile a me”.

Inoltre, gli spoiler su La Caserma inerenti la prossima puntata del docu-reality di Rai 2 ci rivelano che vedremo le reclute subire un pesante richiamo disciplinare. Tutta colpa di una una serata trascorsa un po’ troppo sopra le righe, dopo aver bevuto qualche bicchiere più del dovuto (nelle immagini trasmesse al termine della seconda puntata le telecamere indugiano per diversi secondi su Carmelo Corsaro, ad esempio). Per scoprire quali saranno le conseguenze sul gruppo non ci resta che darvi appuntamento a mercoledì, subito dopo la fine del Tg2 Post.

Quando andrà in onda la terza puntata de La Caserma?

Dalle prime anticipazioni commentate qui sopra possiamo senz’altro dire che i concorrenti del docu-reality non si faranno di certo mancare nulla. Prima di salutarvi, vi ricordiamo soltanto che la terza puntata de La Caserma andrà in onda mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 21:15, sempre su Rai 2. Se vi va potete commentare quanto succederà durante la prossima puntata su Twitter usando l’hashtag #lacaserma e interagire con noi (@tuttopuntotv) menzionandoci nel tweet.

Potrebbe interessarvi anche: Sanremo 2021, la Rai decide: “Niente pubblico”, vietati anche tutti gli eventi