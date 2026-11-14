Sabato 14 e domenica 15 novembre Canale 5 rimette in onda il doppio appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La puntata del sabato comincia nel pomeriggio alle 16:30, mentre quella di domenica va in onda in via eccezionale alle 17, subito dopo le ATP Finals.

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Gli ospiti di sabato

La prima parte della puntata alterna spettacolo e informazione. Tra gli invitati c’è Serena Autieri, attrice e cantante che in questi giorni è a Milano sul palco del musical Moulin Rouge. Il giornalista Milo Infante, che conduce su Retequattro “Ore 11” e “Verità nascoste”, arriva per la prima volta insieme alla moglie Sara Venturi. Spazio anche alle emozioni con Benedicta Boccoli.

Un momento sarà dedicato a Veronica Peparini, che racconterà la truffa telefonica di cui la coreografa è rimasta vittima negli ultimi giorni. Si parlerà anche del cammino personale e professionale di Umberto Gaudino, ballerino e coreografo.

Il ricordo di Toni Capuozzo

Nella stessa puntata Verissimo ricorderà Toni Capuozzo, morto giovedì 12 novembre a 77 anni. Verrà riproposta l’ultima intervista del giornalista, rilasciata in studio a Silvia Toffanin lo scorso maggio.

La domenica dopo il tennis

Il secondo appuntamento è fissato al termine della prima sfida delle ATP Finals di Torino, in campo dalle 14: il numero uno al mondo Alexander Zverev contro lo spagnolo Rafa Jodar. La puntata scatterà solo alla conclusione del match, quindi con orario variabile. Tra gli ospiti ci sarà Lorella Cuccarini, che ripercorre oltre 40 anni di carriera e 35 di matrimonio con Silvio Capitta; oggi insegna nella scuola di Amici di Maria De Filippi e prossimamente sarà alla guida di Io Canto Generation.

Silvia Toffanin accoglierà anche Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tre dei ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana, che hanno raccontato la loro storia nel libro Quando finisce la notte.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI