Da venerdì 13 novembre la miniserie crime in sei episodi Silent Night, che riporta sullo schermo la strage di Połaniec, è disponibile su HBO Max. Il racconto arriva a cinquant’anni esatti dai fatti del 25 dicembre 1976.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La storia della strage di Połaniec

Tutto comincia nella notte di Natale del 1976. Sul tratto di strada che collega Połaniec al villaggio di Zrębin, un autobus travolge e uccide tre abitanti del posto mentre rientrano dalla messa di mezzanotte: una giovane donna incinta, suo marito e il fratello dodicenne di lei. Per le autorità locali è un banale incidente, una ricostruzione che il paese sembra accogliere senza fiatare: nessuno dichiara di aver assistito alla scena e chi sa preferisce tacere.

In due non credono alla fatalità: Zdzisława Kaleta, madre delle vittime, decisa a non darsi pace finché non avrà capito cosa è successo davvero, e il giovane investigatore Henryk Maczek, disposto a mettere a rischio la carriera pur di far emergere i fatti. Tra le reticenze dei testimoni e la chiusura di una comunità rurale, l’indagine incrina poco alla volta la versione ufficiale e porta alla luce una spirale di complicità, oltre a una verità più sconvolgente delle menzogne costruite per nasconderla. Tra le ipotesi sul movente affiorate nel tempo c’è quella della vendetta.

La serie nasce dal reportage d’inchiesta Nie oświadczam się del giornalista Wiesław Łuka. Il titolo originale è Wśród nocnej ciszy, lo stesso di uno dei canti natalizi polacchi più conosciuti.

Il cast e la regia

Dietro la macchina da presa c’è Jan Holoubek, che firma il primo, il secondo, il terzo, il quarto e l’ultimo episodio; il quinto è diretto da Maciej Kowalewski, autore anche delle sceneggiature di tutte e sei le puntate. La fotografia è di Maciej Sobieraj.

Il cast corale è guidato da Jędrzej Hycnar, che interpreta il detective Maczek, e da Magdalena Biegańska nei panni di Zdzisława Kaleta; Łukasz Simlat è Lech Wojda, capo del villaggio. Il gruppo si completa con Tomasz Schuchardt (il procuratore Kiełczkowski), Adam Woronowicz, Justyna Wasilewska, Tomasz Włosok, Ewelina Starejki, Dariusz Chojnacki, Artur Paczesny, Karolina Kowalska e Michał Żurawski.

La produzione è di Lulu Production per TVN Warner Bros. Discovery, con il contributo dell’Istituto Polacco di Arte Cinematografica. I produttori sono Olga e Bartosz Cerkascy e Katarzyna Czarnecka, mentre Bogumił Lipski è produttore supervisore per HBO.

Il calendario degli episodi e l’anteprima

Per seguire la serie serve un abbonamento a HBO Max. Le puntate escono una alla volta, un venerdì a settimana: dopo il debutto del 13 novembre toccherà al 20 e al 27 novembre, poi al 4, all’11 e infine al 18 dicembre, giorno del finale. L’ultimo appuntamento cade così una settimana prima del cinquantesimo anniversario della tragedia. In Polonia la serie esce in contemporanea.

Quello di HBO Max è un secondo adattamento: la vicenda era già stata portata sullo schermo in Zmowa di Janusz Petelski, ma la versione in sei episodi permette di seguire con più ampiezza sia l’indagine sia il silenzio dell’intero villaggio. L’anteprima ufficiale si è tenuta il 10 novembre al Teatro Dramatyczny di Varsavia, con la presenza, tra gli altri, del reporter Wiesław Łuka e di Henryk Buczek, uno degli investigatori che lavorarono sul caso.

Correggo un mio errore: nel cast ho scritto per errore “Woronowicz” al posto di “Woronowicz” originale “Woronowicz”? Verifica sotto.

Il cast corale è guidato da Jędrzej Hycnar, che interpreta il detective Maczek, e da Magdalena Biegańska nei panni di Zdzisława Kaleta; Łukasz Simlat è Lech Wojda, capo del villaggio. Il gruppo si completa con Tomasz Schuchardt (il procuratore Kiełczkowski), Adam Woronowicz, Justyna Wasilewska, Tomasz Włosok, Ewelina Starejki, Dariusz Chojnacki, Artur Paczesny, Karolina Kowalska e Michał Żurawski.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI