L’edizione in corso sarà l’ultima di Mara Venier alla guida di Domenica In. La conduttrice veneziana lo ha annunciato nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, mettendo nero su bianco un addio che negli anni aveva più volte preannunciato senza mai concretizzarlo. Per il dopo, il nome che circola con più insistenza in casa Rai è quello di Alberto Matano.

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L’annuncio al podcast BSMT

Intervistata da Gazzoli, Venier non ha lasciato margini di interpretazione sul proprio futuro professionale: quella in corso sarà la sua ultima edizione del contenitore domenicale di Rai1. La ‘Zia’ aveva già annunciato in passato l’intenzione di ritirarsi a vita privata, salvo poi ricomparire puntualmente alla guida della trasmissione durante la presentazione dei palinsesti estivi, tanto che in molti avevano smesso di crederle. Stavolta la conferma è arrivata in modo netto.

La verità è che questa è l’ultima Domenica In… Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno

Il conduttore le ha chiesto direttamente se fosse davvero certa di volersi fermare, e la risposta è stata un triplo “sì”, senza esitazioni. Mai come in questa occasione, dunque, la conduttrice si è mostrata così categorica sul proprio domani.

Domenica In verso una rivoluzione: l’ipotesi Alberto Matano

Un addio che dovrebbe portare con sé un profondo cambiamento del format. Pochi giorni fa ne ha parlato Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time, spiegando che l’uscita di scena della conduttrice lo avrebbe costretto a studiare una soluzione alternativa, con l’ipotesi di un programma completamente diverso da quello attuale.

Se fosse davvero così, sarei costretto a trovare una soluzione alternativa. Ho delle ipotesi di un eventuale nuovo programma che cambierebbe completamente tutto

Resta da stabilire chi raccoglierà il testimone. Il nome più gettonato è quello di Alberto Matano, volto familiare di Rai1: oggi conduce La vita in diretta ed è giurato di Ballando con le stelle, un profilo che sulla carta si presterebbe al rinnovamento del contenitore domenicale. Nelle ultime settimane sono circolati anche i nomi di Barbara d’Urso e Francesca Fialdini, senza alcuna conferma da parte dei vertici. Va in questa direzione pure la smentita arrivata da Fiorello il 10 novembre, nel corso di La Pennicanza su Rai Radio 2: ha spiegato di non poter lavorare di domenica, dovendo fare le prove il sabato sera e poi la diretta nel pomeriggio.

La cacciata del 2014 e la mano tesa da Maria De Filippi

Nel corso della chiacchierata Venier ha ripercorso anche uno dei periodi più bui della sua carriera, l’allontanamento dal programma nel 2014, quando la dirigenza di Viale Mazzini decise di non puntare più su di lei. All’epoca a guidare Rai1 era Giancarlo Leone. La conduttrice ha raccontato di aver avvertito una forte mancanza di trasparenza nei suoi confronti, fatta di telefonate che rimandavano l’appuntamento alla settimana successiva e di un addio annunciato e poi sparito nel nulla.

Mi dicevano: “Ci vediamo la prossima settimana, Domenica In non si farà più”. Mi dispiaceva perché mi diceva “Ci vediamo” e poi invece spariva

Ha aggiunto che quelle cose meschine non le piacciono e che preferisce sapere come stanno davvero le cose piuttosto che essere presa in giro. La comunicazione definitiva arrivò durante una cena, dalla voce del suo agente di allora, presente insieme alla moglie e al marito della conduttrice, che le fece capire come non ci fosse più nulla da fare perché era considerata troppo vecchia. Fu una battuta d’arresto pesante, da cui Venier è riuscita a rialzarsi anche grazie a Maria De Filippi, che in quel momento le tese una mano e che la conduttrice ha ringraziato pubblicamente più volte nel corso degli anni. Alla guida di Domenica In sarebbe poi tornata il 16 settembre 2018, dopo quattro stagioni di lontananza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI