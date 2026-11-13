Il quarto Live di X Factor 2026, andato in scena il 12 novembre al Teatro Repower di Assago, si è chiuso con un verdetto pesantissimo: tre concorrenti hanno lasciato il programma nella stessa serata. Sono usciti gli Scraffs, Manu e ALÌA, nella prima tripla eliminazione della storia del programma in Italia.

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La giostra, la nave e l’ospite Charlotte Cardin

La puntata, intitolata “Hell Factor”, ruotava attorno a un meccanismo nuovo e brutale, la manche “Giostra”. Su una XBoat immaginaria i dieci talenti sono saliti sul palco uno dopo l’altro, con circa un minuto a testa, riproponendo brani già affrontati nel percorso e cercando di restare in gara senza errori.

Nel mezzo è arrivata l’ospite più attesa, Charlotte Cardin. La cantante canadese, che ha superato il miliardo di stream nel mondo con pezzi come “Phoenix”, “99 Night”, “Feel Good” e “The Way We Touch”, ha portato sul palco “Memories”, il singolo che accompagnerà il suo tour mondiale del 2027.

Dopo di lei tutti i concorrenti sono tornati in scena per una seconda manche di cover. Sul risultato finale hanno pesato i voti raccolti nell’intera serata, confluiti in un’unica graduatoria.

Due addii immediati e il ballottaggio deciso dal pubblico

La classifica dei quattro meno votati comprendeva Le Distanze, ALÌA, gli Scraffs e Manu. Per gli ultimi due nomi non c’è stato spazio di recupero: la band del team di Gabbani e il cantante della squadra di Paola sono stati eliminati sul posto, senza poter accedere al ballottaggio.

La sfida è proseguita tra Le Distanze, che hanno riproposto “Ritornerai” di Bruno Lauzi, e ALÌA, che ha scelto “That’s So True” di Gracie Abrams. Gabbani ha votato per mandare a casa la band di Irama, mentre Paola ha preferito non decidere e ha chiamato il tilt, rimettendo la scelta nelle mani del pubblico. Dopo l’ultima votazione è arrivata la sentenza: ALÌA ha lasciato il programma, terzo eliminato della serata.

I tre nomi si aggiungono ad Alice Fregoso, Veronica e Lenanie, usciti durante il terzo Live.

Le esibizioni che hanno diviso e convinto la giuria

Tra le performance della seconda manche, Patrizia ha portato “And I’m Telling You I’m Not Going” nella versione di Jennifer Hudson, ottenendo una standing ovation dal pubblico e i complimenti dei giudici, che hanno parlato ancora una volta di una voce meravigliosa. Gli Scraffs, dal canto loro, hanno costruito la prova più convincente del loro percorso con “American Idiot” dei Green Day, indicata dal tavolo come l’identità da seguire in futuro.

Bene anche Teo Bok, che con “Can’t Stop The Feeling!” di Justin Timberlake ha puntato su canto, ballo e acrobazie e ha conquistato Jake, mentre Paola lo ha invitato a lavorare sulla personalità del timbro. Camilla, con “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio, ha spinto i giudici a ipotizzare una direzione artistica dal sapore anni Sessanta, e Alex Fontana ha chiuso le esibizioni con “Maggie M’Gill” dei Doors, raccogliendo complimenti soprattutto da Paola. Meno lineare il cammino di ALÌA su “La rondine” di Mango, tra alti e bassi e critiche sulla maturità interpretativa.

Al quinto Live Show toccherà agli inediti: Mad-Dog, Teo Bok, Patrizia, Alex Fontana, Giacomo Calò e Camilla presenteranno i loro brani, mentre il gruppo degli eliminati si ferma a un passo da quel momento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI